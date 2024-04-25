Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Артефакти з 6 тисячоліття до н.е. — київські митники знайшли у посилці цінну знахідку arrow

Артефакти з 6 тисячоліття до н.е. — київські митники знайшли у посилці цінну знахідку

25 квітня 2024 10:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Артефакти з 6 тисячоліття до н.е. — київські митники знайшли у посилці цінну знахідку
Археологічні артефакти з 6 тисячоліття до н.е. Фото: customs.gov.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Київські митники під час огляду посилки, яка прямувала з Кривого Рогу до США, знайшли археологічні артефакти з 6 тисячоліття до нашої ери. Знахідки належать до матеріалів археологічних культур періоду "неоліт — доба бронзи".

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України у четвер, 25 квітня. 

Читайте також:

Що відомо про археологічні знахідки

Митники розповіли, що в  посилці, яка прямувала з Кривого Рогу до США вони виявили давні археологічні артефакти з 6 тисячоліття до нашої ери. 

null
Археологічні артефакти з 6 тисячоліття до н.е. Фото: customs.gov.ua

З огляду на всі ознаки давнього походження каменів, митники вирішили доправити знахідки на експертизу до Національного музею історії України щодо належності їх до культурних цінностей.

Так, фахівці визначили, що знахідки митників —  автентичні нуклеуси. Це кам’яні ядрища з кременю, від яких древні люди сколювали гострі пластини на ножі чи інші знаряддя. Походженням вони з північно-західної та західної частин України. Найбільший з них завдовжки 15 см. 

null
Археологічні артефакти з 6 тисячоліття до н.е. Фото: customs.gov.ua

"Нагадаємо, що предмети археології не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі України. Їх місце в Музейному фонді України. А на вивезення культурних та історичних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України. Такого дозволу митникам надано не було", — йдеться у повідомленні. 

Також митники склали на громадянина, який відправляв археологічні артефакти, протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно громадські активісти помітили, що у Печерському районі Києва розбирають фундаменти старовинного палацу останнього гетьмана України Кирила Розумовського та викликали правоохоронців. 

Також ми писали, що в березні вчені знайшли на Закарпатті кам'яні знаряддя, яким понад мільйон років. Це найдавніші докази існування людини в Європі.

Київ
археологія
посилки
Київська митниця

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри