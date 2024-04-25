Артефакти з 6 тисячоліття до н.е. — київські митники знайшли у посилці цінну знахідку

Археологічні артефакти з 6 тисячоліття до н.е. Фото: customs.gov.ua

Київські митники під час огляду посилки, яка прямувала з Кривого Рогу до США, знайшли археологічні артефакти з 6 тисячоліття до нашої ери. Знахідки належать до матеріалів археологічних культур періоду "неоліт — доба бронзи".

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України у четвер, 25 квітня.

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Митники розповіли, що в посилці, яка прямувала з Кривого Рогу до США вони виявили давні археологічні артефакти з 6 тисячоліття до нашої ери.

Археологічні артефакти з 6 тисячоліття до н.е. Фото: customs.gov.ua

З огляду на всі ознаки давнього походження каменів, митники вирішили доправити знахідки на експертизу до Національного музею історії України щодо належності їх до культурних цінностей.

Так, фахівці визначили, що знахідки митників — автентичні нуклеуси. Це кам’яні ядрища з кременю, від яких древні люди сколювали гострі пластини на ножі чи інші знаряддя. Походженням вони з північно-західної та західної частин України. Найбільший з них завдовжки 15 см.

Археологічні артефакти з 6 тисячоліття до н.е. Фото: customs.gov.ua

"Нагадаємо, що предмети археології не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі України. Їх місце в Музейному фонді України. А на вивезення культурних та історичних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України. Такого дозволу митникам надано не було", — йдеться у повідомленні.

Також митники склали на громадянина, який відправляв археологічні артефакти, протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно громадські активісти помітили, що у Печерському районі Києва розбирають фундаменти старовинного палацу останнього гетьмана України Кирила Розумовського та викликали правоохоронців.

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