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Артефакты с 6 тысячелетия до н. э. — киевские таможенники обнаружили в посылке ценную находку

25 апреля 2024 10:16
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Артефакты с 6 тысячелетия до н. э. — киевские таможенники обнаружили в посылке ценную находку
Археологические артефакты с 6 тысячелетия до н. э. Фото: customs.gov.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Киевские таможенники при осмотре посылки, направлявшейся из Кривого Рога в США, нашли археологические артефакты с 6 тысячелетия до нашей эры. Находки относятся к материалам археологических культур периода "неолит — время бронзы".

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины в четверг, 25 апреля.

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Таможенники рассказали, что в посылке, направлявшейся из Кривого Рога в США, они обнаружили древние археологические артефакты с 6 тысячелетия до нашей эры.

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Археологические артефакты с 6 тысячелетия до н. Фото: customs.gov.ua

Учитывая все признаки давнего происхождения камней, таможенники решили доставить находки на экспертизу в Национальный музей истории Украины относительно принадлежности к культурным ценностям.

Так, специалисты определили, что находки таможенников — аутентичные нуклеусы. Это каменные ядрища из кремня, от которых древние люди сколывали острые пластины на ножи или другие орудия. Происхождением они из северо-западной и западной части Украины. Самый большой из них длиной 15 см.

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Археологические артефакты с 6 тысячелетия до н. Фото: customs.gov.ua

"Напомним, что предметы археологии не могут быть предметами продаж, коллекционирования частными лицами и вывозиться за пределы Украины. Их место в Музейном фонде Украины. А на вывоз культурных и исторических ценностей за границу нужно соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Такого разрешения таможенникам предоставлено не было", — говорится в сообщении.

Также таможенники составили на гражданина, отправлявшего археологические артефакты, протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, что недавно общественные активисты заметили, что в Печерском районе Киева разбирают фундаменты старинного дворца последнего гетмана Украины Кирилла Разумовского и вызвали правоохранителей.

Также мы писали, что в марте ученые нашли на Закарпатье каменные орудия, которым более миллиона лет. Это древнейшие доказательства существования человека в Европе.

Киев
археология
посылки
Киевская таможня

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