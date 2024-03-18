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У Києві під виглядом ремонту зносять старовинний палац часів останнього гетьмана України

18 березня 2024 13:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві під виглядом ремонту зносять старовинний палац часів останнього гетьмана України
Роботи на об'єкті. Фото: Спадщина
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Громадські активісти помітили, що у Печерському районі Києва розбирають фундаменти старовинного палацу останнього гетьмана України Кирила Розумовського. Дозвіл на капітальний ремонт отримало товариство з обмеженою відповідальністю "Собі", але замість відповідних робіт працівники займаються розбором будівлі. 

Про це повідомили у спільноті "Спадщина". 

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Відомо, що будівельні роботи відбуваються за адресою: вулиця Мезепи, 3В. Активісти зазначають, що будинки належать до складу фортифікаційного комплексу Микільської брами, яка більш відома за проектом реновації Арсенальної площі. 

Крім того, будівля славиться підземними склепіннями. Адже, об'єкт збудований на мурованих фундаментах палацу останнього гетьмана України — Кирила Розумовського. Об'єкт датований ще 1803 роком, однак на момент будівництва інженерних споруд сам дерев'яний палац вже втратився. 

За словами громадських діячів, ТОВ "Собі" отримало дозвіл на проведення капітального ремонту на даній ділянці. Однак, замість нього зносить старовинні будівлі, розбирає фундаменти і вже розпочало нове будівництво.

Активісти зазначили, що на місце події вже викликали правоохоронці та написали заяви. 

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Роботи на об'єкті. Фото: Спадщина 
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Роботи на об'єкті. Фото: Спадщина 
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Місце об'єкту. Фото: Спадщина 
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Паспорт об'єкту. Фото: Спадщина 

Нагадаємо, у Києві планують відновити обмілілу водойму, а саме озеро Синє у Подільському районі. Також ми писали, що у столиці меценати профінансують відновлення зелених зон, пошкоджених війною. 

Київ
ремонт
пам'ятник архітектури
археологія
культура
Арсенал

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