Обстріл Києва 16 січня — у КМВА розповіли про наслідки падіння уламків безпілотників

Ліквідація наслідків російської атаки. Ілюстративне фото: ДСНС

У четвер, 16 січня, росіяни атакували Київ безпілотниками, силам ППО вдалося збити ворожі цілі. Уламки впали у двох районах столиці.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у Telegram.

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За словами Ткаченка, внаслідок падіння уламків безпілотника у Соломʼянському районі Києва було пошкоджено автомобіль.

"На щастя, без постраждалих", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Ткаченка у Telegam

Начальник КМВА додав, що у Дніпровському районі також зафіксовано падіння уламків дрону.

"Є незначне ушкодження фасаду, без постраждалих", — підсумував Ткаченко.

Повідомлення Ткаченка у Telegam

Нагадаємо, у Києві 16 січня близько 12:15 пролунали вибухи. У столиці сили ППО відбивали атаку дронів.

А напередодні під час повітряної тривоги кияни масово спускались в укриття через загрозу ракетного удару по столиці.