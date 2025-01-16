Обстріл Києва 16 січня — у КМВА розповіли про наслідки падіння уламків безпілотників

Атака безпілотників на Київ — у двох районах фіксують пошкодження
У четвер, 16 січня, росіяни атакували Київ безпілотниками, силам ППО вдалося збити ворожі цілі. Уламки впали у двох районах столиці.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у Telegram.
Наслідки удару по Києву
За словами Ткаченка, внаслідок падіння уламків безпілотника у Соломʼянському районі Києва було пошкоджено автомобіль.
"На щастя, без постраждалих", — йдеться у повідомленні.
Начальник КМВА додав, що у Дніпровському районі також зафіксовано падіння уламків дрону.
"Є незначне ушкодження фасаду, без постраждалих", — підсумував Ткаченко.
Нагадаємо, у Києві 16 січня близько 12:15 пролунали вибухи. У столиці сили ППО відбивали атаку дронів.
А напередодні під час повітряної тривоги кияни масово спускались в укриття через загрозу ракетного удару по столиці.
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