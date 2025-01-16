Обстрел Киева 16 января — в КГВА рассказали о последствиях падения обломков беспилотников

Атака беспилотников на Киев — в двух районах есть повреждения
В четверг, 16 января, россияне атаковали Киев беспилотниками, силам ПВО удалось сбить вражеские цели. Обломки упали в двух районах столицы.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в Telegram.
Последствия удара по Киеву
По словам Ткаченко, в результате падения обломков беспилотника в Соломенском районе Киева был поврежден автомобиль.
"К счастью, без пострадавших", — говорится в сообщении.
Начальник КГВА добавил, что в Днепровском районе также зафиксировано падение обломков дрона.
"Есть незначительное повреждение фасада, без пострадавших", — подытожил Ткаченко.
Напомним, в Киеве 16 января около 12:15 прогремели взрывы. В столице силы ПВО отражали атаку дронов.
А накануне во время воздушной тревоги киевляне массово спускались в укрытие из-за угрозы ракетного удара по столице.
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