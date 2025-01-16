Обстрел Киева 16 января — в КГВА рассказали о последствиях падения обломков беспилотников

Ликвидация последствий российской атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС

В четверг, 16 января, россияне атаковали Киев беспилотниками, силам ПВО удалось сбить вражеские цели. Обломки упали в двух районах столицы.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в Telegram.

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По словам Ткаченко, в результате падения обломков беспилотника в Соломенском районе Киева был поврежден автомобиль.

"К счастью, без пострадавших", — говорится в сообщении.

Сообщение Ткаченко в Telegam

Начальник КГВА добавил, что в Днепровском районе также зафиксировано падение обломков дрона.

"Есть незначительное повреждение фасада, без пострадавших", — подытожил Ткаченко.

Сообщение Ткаченко в Telegam

Напомним, в Киеве 16 января около 12:15 прогремели взрывы. В столице силы ПВО отражали атаку дронов.

А накануне во время воздушной тревоги киевляне массово спускались в укрытие из-за угрозы ракетного удара по столице.