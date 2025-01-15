Повітряна тривога у Києві — люди масово спускалися у метро

У Києві люди ховалися у метро через загрозу удару РФ — відео
У Києві через повітряну тривогу люди використовують станції метрополітену як укриття. Існує загроза ракетного удару по столиці.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у середу, 15 січня.
Ракетна небезпека у Києві
У столичному метро зранку людно. Більшість людей не поспішають на роботу, а облаштовують собі місце, аби перечекати повітряну тривогу.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в областях, де оголошено повітряну тривогу. Повідомлялось також про активність ворожої тактичної авіації.
Нагадаємо, росіяни 15 січня атакували Україну крилатими ракетами. Вибухи лунали, зокрема, в Івано-Франківській та Львівській області. Також вночі вибухи лунали і на Київщині.
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