Повітряна тривога у Києві — люди масово спускалися у метро

Станція київського метро. Фото: скриншот

У Києві через повітряну тривогу люди використовують станції метрополітену як укриття. Існує загроза ракетного удару по столиці.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у середу, 15 січня.

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У столичному метро зранку людно. Більшість людей не поспішають на роботу, а облаштовують собі місце, аби перечекати повітряну тривогу.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в областях, де оголошено повітряну тривогу. Повідомлялось також про активність ворожої тактичної авіації.

Карта повітряних тривог станом на 06:12 15 січня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, росіяни 15 січня атакували Україну крилатими ракетами. Вибухи лунали, зокрема, в Івано-Франківській та Львівській області. Також вночі вибухи лунали і на Київщині.