Обстріл Києва 28 січня — Клико повідомив про наслідки атаки дронів — фото

Пошкоджена внаслідок обстрілу багатоповерхівка. Фото: ДСНС

У ніч проти 28 січня російські безпілотники атакували Київ. У Голосіївському районі уламки БпЛА спричинили пожежу та пошкодили житловий будинок.

Про попередні наслідки атаки повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Наслідки нічного удару по Києву

Станом на 7:00 відомо, що уламки БпЛА впали на дах двоповерхової нежитлової будівлі в Голосіївському районі, що спричинило пожежу. Загоряння оперативно ліквідували рятувальники.

Наслідки падіння БпЛА. Фото: ДСНС

Крім того, ще одне падіння уламків безпілотника зафіксували на проїжджій частині дороги. Вибуховою хвилею було пошкоджено вікна та покрівлю 17-поверхового житлового будинку.

За офіційною інформацією, постраждалих унаслідок цих подій немає.

Пошкоджені через обстріл авто. Фото: ДСНС

Нагадаємо, в ніч проти 28 січня ворог завдав удару по Білогородській громаді на Київщині. Російський дрон влучив у багатоповерхівку.

Внаслідок обстрілу Київщини загинули двоє людей.