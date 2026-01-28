Відео
Головна Київ Атака БпЛА по Києву — Кличко повідомив про наслідки

Атака БпЛА по Києву — Кличко повідомив про наслідки

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 08:07
Обстріл Києва 28 січня — Клико повідомив про наслідки атаки дронів — фото
Пошкоджена внаслідок обстрілу багатоповерхівка. Фото: ДСНС

У ніч проти 28 січня російські безпілотники атакували Київ. У Голосіївському районі уламки БпЛА спричинили пожежу та пошкодили житловий будинок.

Про попередні наслідки атаки повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

Читайте також:

Наслідки нічного удару по Києву

Станом на 7:00 відомо, що уламки БпЛА впали на дах двоповерхової нежитлової будівлі в Голосіївському районі, що спричинило пожежу. Загоряння оперативно ліквідували рятувальники.

Обстріл Києва 28 січня
Наслідки падіння БпЛА. Фото: ДСНС

Крім того, ще одне падіння уламків безпілотника зафіксували на проїжджій частині дороги. Вибуховою хвилею було пошкоджено вікна та покрівлю 17-поверхового житлового будинку.

За офіційною інформацією, постраждалих унаслідок цих подій немає.

Обстріл Києва 28 січня
Пошкоджені через обстріл авто. Фото: ДСНС

Нагадаємо, в ніч проти 28 січня ворог завдав удару по Білогородській громаді на Київщині. Російський дрон влучив у багатоповерхівку.

Внаслідок обстрілу Київщини загинули двоє людей.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
