Обстріл Києва 28 січня — Клико повідомив про наслідки атаки дронів — фото

Атака БпЛА по Києву — Кличко повідомив про наслідки
У ніч проти 28 січня російські безпілотники атакували Київ. У Голосіївському районі уламки БпЛА спричинили пожежу та пошкодили житловий будинок.
Про попередні наслідки атаки повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.
Наслідки нічного удару по Києву
Станом на 7:00 відомо, що уламки БпЛА впали на дах двоповерхової нежитлової будівлі в Голосіївському районі, що спричинило пожежу. Загоряння оперативно ліквідували рятувальники.
Крім того, ще одне падіння уламків безпілотника зафіксували на проїжджій частині дороги. Вибуховою хвилею було пошкоджено вікна та покрівлю 17-поверхового житлового будинку.
За офіційною інформацією, постраждалих унаслідок цих подій немає.
Нагадаємо, в ніч проти 28 січня ворог завдав удару по Білогородській громаді на Київщині. Російський дрон влучив у багатоповерхівку.
Внаслідок обстрілу Київщини загинули двоє людей.
