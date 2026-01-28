Обстрел Киева 28 января — Клико сообщил о последствиях атаки дронов — фото

Поврежденная в результате обстрела многоэтажка. Фото: ГСЧС

В ночь на 28 января российские беспилотники атаковали Киев. В Голосеевском районе обломки БпЛА вызвали пожар и повредили жилой дом.

О предварительных последствиях атаки сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Последствия ночного удара по Киеву

По состоянию на 7:00 известно, что обломки БпЛА упали на крышу двухэтажного нежилого здания в Голосеевском районе, что вызвало пожар. Возгорание оперативно ликвидировали спасатели.

Последствия падения БпЛА. Фото: ГСЧС

Кроме того, еще одно падение обломков беспилотника зафиксировали на проезжей части дороги. Взрывной волной были повреждены окна и кровля 17-этажного жилого дома.

По официальной информации, пострадавших в результате этих событий нет.

Поврежденные из-за обстрела авто. Фото: ГСЧС

Напомним, в ночь на 28 января враг нанес удар по Белогородской общине Киевской области. Российский дрон попал в многоэтажку.

В результате обстрела Киевской области погибли два человека.