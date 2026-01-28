Видео
Главная Киев Атака БпЛА по Киеву — Кличко сообщил о последствиях

Атака БпЛА по Киеву — Кличко сообщил о последствиях

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 08:07
Обстрел Киева 28 января — Клико сообщил о последствиях атаки дронов — фото
Поврежденная в результате обстрела многоэтажка. Фото: ГСЧС

В ночь на 28 января российские беспилотники атаковали Киев. В Голосеевском районе обломки БпЛА вызвали пожар и повредили жилой дом.

О предварительных последствиях атаки сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.

Читайте также:

Последствия ночного удара по Киеву

По состоянию на 7:00 известно, что обломки БпЛА упали на крышу двухэтажного нежилого здания в Голосеевском районе, что вызвало пожар. Возгорание оперативно ликвидировали спасатели.

Обстріл Києва 28 січня
Последствия падения БпЛА. Фото: ГСЧС

Кроме того, еще одно падение обломков беспилотника зафиксировали на проезжей части дороги. Взрывной волной были повреждены окна и кровля 17-этажного жилого дома.

По официальной информации, пострадавших в результате этих событий нет.

Обстріл Києва 28 січня
Поврежденные из-за обстрела авто. Фото: ГСЧС

Напомним, в ночь на 28 января враг нанес удар по Белогородской общине Киевской области. Российский дрон попал в многоэтажку.

В результате обстрела Киевской области погибли два человека.

Виталий Кличко Киев обстрелы дроны война в Украине атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
