Обстрел Киева 28 января — Клико сообщил о последствиях атаки дронов — фото

Атака БпЛА по Киеву — Кличко сообщил о последствиях
В ночь на 28 января российские беспилотники атаковали Киев. В Голосеевском районе обломки БпЛА вызвали пожар и повредили жилой дом.
О предварительных последствиях атаки сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.
Последствия ночного удара по Киеву
По состоянию на 7:00 известно, что обломки БпЛА упали на крышу двухэтажного нежилого здания в Голосеевском районе, что вызвало пожар. Возгорание оперативно ликвидировали спасатели.
Кроме того, еще одно падение обломков беспилотника зафиксировали на проезжей части дороги. Взрывной волной были повреждены окна и кровля 17-этажного жилого дома.
По официальной информации, пострадавших в результате этих событий нет.
Напомним, в ночь на 28 января враг нанес удар по Белогородской общине Киевской области. Российский дрон попал в многоэтажку.
В результате обстрела Киевской области погибли два человека.
