Україна
На Київщині загинули двоє людей через атаку РФ

На Київщині загинули двоє людей через атаку РФ

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 04:45
Обстріл Київської області 28 січня - загинули двоє людей
Працівники швидкої допомоги. Фото: ілюстративне: Укрінформ

Російські окупанти в ніч проти 28 січня вдарив дронами по Білогородській громаді Київської області. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей.

Про це у Telegram повідомив глава Київської ОВА Микола Калашник.

Читайте також:

Чергові наслідки атаки РФ по Київщині 28 січня

"Сьогодні ворог знову вдарив по мирних людях. У Білогородській громаді внаслідок атаки загинули двоє наших земляків — чоловік і жінка. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна втрата для родин і всього регіону", — зазначив Калашник.

Він додав, що ще четверо людей звернулися за медичною допомогою. Зокрема, молода жінка та двоє дітей зазнали гострої реакції на стрес, а чоловік отримав отруєння продуктами горіння. Усім їм надали допомогу на місці, також з людьми працюють психологи.

Також глава ОВА поінформував щодо пошкодженої багатоповерхівки.

"Пожежу в житловому будинку локалізовано. Ворог цинічно б’є по мирних домівках. Ми поруч з кожною родиною, яка постраждала", — резюмував він.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни атакували дронами Київ. У Голосіївському районі зафіксували падіння уламків на дорозі, а також пошкоджений будинок.

Також ми писали, що окупанти пізно ввечері, 27 січня, вдарили по Одесі. Щонайменше один безпілотник влучив по території православного монастиря.

пожежа Київська область обстріли війна в Україні Росія загиблі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
