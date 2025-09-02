Нічна атака дронів на Білу Церкву — є загиблий і масштабні руйнування

Ліквідація наслідків атаки. Фото: Facebook Миколи Калашника

Минулої ночі Київщина пережила чергову масовану атаку дронів-камікадзе, під час якої під удар потрапила Біла Церква. Внаслідок обстрілу загинув чоловік 1960 року народження, а місто зазнало значних руйнувань.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у Facebook у вівторок, 2 вересня.

Нічна атака на Білу Церкву: наслідки

Під час ворожої атаки тіло загиблого було знайдено під час гасіння пожежі в гаражному кооперативі, де він працював охоронцем. Рятувальники ліквідували загоряння на території торговельних і виробничих підприємств, а також у гаражах, де знищено 29 боксів і 6 автомобілів. Ще 11 гаражів та 8 машин отримали пошкодження.

Допис Калашника у Facebook. Фото: скриншот

"Вибуховою хвилею вибито скло у дев’яти багатоповерхівках, пошкоджено два приватні будинки та дах школи. Співчуваємо родині загиблого та надаємо допомогу всім постраждалим", — йдеться в повідомленні.

Разом із місцевою владою та партнерами вже працюють над наданням допомоги жителям, чиє майно постраждало від атаки. Оперативні служби продовжують роботи з фіксації пошкоджень та ліквідації наслідків нічної атаки.

Нагадаємо, що в ніч проти 2 вересня окупанти влаштували масштабну атаку дронами-камікадзе по Білій Церкві. У результаті авіаударів спалахнули великі пожежі та сталися руйнування, а під час розчищення завалів рятувальники виявили загиблого.

Раніше ми також інформували, що в ніч проти 31 серпня росіяни масовано атакували Україну ударними БпЛА. Загалом ворог випустив 142 дрони Shahed та безпілотники-імітації, з яких сили ППО успішно знищили 126 цілей.