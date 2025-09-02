Видео
Главная Киев Атака дронов на Белую Церковь — власти сообщили о последствиях

Атака дронов на Белую Церковь — власти сообщили о последствиях

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 12:11
Ночная атака дронов на Белую Церковь - есть погибший и масштабные разрушения
Ликвидация последствий атаки. Фото: Facebook Николая Калашника

Прошлой ночью Киевщина пережила очередную массированную атаку дронов-камикадзе, во время которой под удар попала Белая Церковь. В результате обстрела погиб мужчина 1960 года рождения, а город получил значительные разрушения.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник в Facebook во вторник, 2 сентября.

Читайте также:

Ночная атака на Белую Церковь: последствия

Во время вражеской атаки тело погибшего было найдено во время тушения пожара в гаражном кооперативе, где он работал охранником. Спасатели ликвидировали возгорания на территории торговых и производственных предприятий, а также в гаражах, где уничтожено 29 боксов и 6 автомобилей. Еще 11 гаражей и 8 машин получили повреждения.

Атака дронів на Білу Церкву - влада повідомила про наслідки - фото 1
Сообщение Калашника в Facebook. Фото: скриншот

"Взрывной волной выбиты стекла в девяти многоэтажках, повреждены два частных дома и крыша школы. Сочувствуем семье погибшего и оказываем помощь всем пострадавшим", — говорится в сообщении.

Вместе с местными властями и партнерами уже работают над оказанием помощи жителям, чье имущество пострадало от атаки. Оперативные службы продолжают работы по фиксации повреждений и ликвидации последствий ночной атаки.

Напомним, что в ночь на 2 сентября оккупанты устроили масштабную атаку дронами-камикадзе по Белой Церкви. В результате авиаударов вспыхнули крупные пожары и произошли разрушения, а во время расчистки завалов спасатели обнаружили погибшего.

Ранее мы также информировали, что в ночь на 31 августа россияне массированно атаковали Украину ударными БпЛА. В общем враг выпустил 142 дрона Shahed и беспилотники-имитации, из которых силы ПВО успешно уничтожили 126 целей.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
