Ночная атака дронов на Белую Церковь - есть погибший и масштабные разрушения

Прошлой ночью Киевщина пережила очередную массированную атаку дронов-камикадзе, во время которой под удар попала Белая Церковь. В результате обстрела погиб мужчина 1960 года рождения, а город получил значительные разрушения.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник в Facebook во вторник, 2 сентября.

Ночная атака на Белую Церковь: последствия

Во время вражеской атаки тело погибшего было найдено во время тушения пожара в гаражном кооперативе, где он работал охранником. Спасатели ликвидировали возгорания на территории торговых и производственных предприятий, а также в гаражах, где уничтожено 29 боксов и 6 автомобилей. Еще 11 гаражей и 8 машин получили повреждения.

"Взрывной волной выбиты стекла в девяти многоэтажках, повреждены два частных дома и крыша школы. Сочувствуем семье погибшего и оказываем помощь всем пострадавшим", — говорится в сообщении.

Вместе с местными властями и партнерами уже работают над оказанием помощи жителям, чье имущество пострадало от атаки. Оперативные службы продолжают работы по фиксации повреждений и ликвидации последствий ночной атаки.

Напомним, что в ночь на 2 сентября оккупанты устроили масштабную атаку дронами-камикадзе по Белой Церкви. В результате авиаударов вспыхнули крупные пожары и произошли разрушения, а во время расчистки завалов спасатели обнаружили погибшего.

Ранее мы также информировали, что в ночь на 31 августа россияне массированно атаковали Украину ударными БпЛА. В общем враг выпустил 142 дрона Shahed и беспилотники-имитации, из которых силы ПВО успешно уничтожили 126 целей.