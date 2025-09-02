Відео
Головна Київ У ДСНС показали наслідки атаки РФ на Білу Церкву

У ДСНС показали наслідки атаки РФ на Білу Церкву

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 08:24
Росія масовано атакувала Білу Церкву БпЛА — деталі
Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС України

У ніч проти 2 вересня російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе на Білу Церкву. Унаслідок ударів виникли масштабні пожежі та руйнування, а під час розбору завалів було виявлено загиблого.

Про це повідомляє ДСНС України.

В ДСНС показали наслідки атаки РФ на Білу Церкву - фото 1
Ліквідація наслідків атаки БпЛА. Фото: ДСНС України      

Масштабна атака БпЛА на Білу Церкву

Вночі місто зазнало масованої атаки БпЛА, що призвело до серйозних руйнувань інфраструктури. Постраждали ангари та триповерхова будівля підприємства, які загорілися. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі.

В ДСНС показали наслідки атаки РФ на Білу Церкву - фото 2
Допис ДСНС у Telegram. Фото: скріншот

"Під час ліквідації загорання на місці події виявлено загиблу людину", — повідомили у ДСНС.

В ДСНС показали наслідки атаки РФ на Білу Церкву - фото 3
Ліквідація наслідків атаки безпілотників. Фото: ДСНС

На іншій локації рятувальники боролися з вогнем у трьох будівлях і приватних гаражах. Загорання також були ліквідовані, що дозволило запобігти подальшому поширенню вогню. Роботи тривають для остаточного усунення наслідків атаки та обстеження всіх пошкоджених об’єктів.

В ДСНС показали наслідки атаки РФ на Білу Церкву - фото 3
Ліквідація наслідків атаки дронів. Фото: ДСНС України 

У ніч проти вівторка, 2 вересня, окупанти знову атакували Білоцерківську громаду Київщини дронами-камікадзе. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа, є поранені та загиблий.

Напередодні, в ніч проти 31 серпня російські війська здійснювали масовану атаку БпЛА по території України. Тоді ворог випустив 142 ударні дрони Shahed та безпілотники-імітації різних типів, із яких сили ППО збили 126.

ДСНС дрони безпілотник БпЛА Біла Церква
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
