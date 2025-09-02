Росія масовано атакувала Білу Церкву БпЛА — деталі

Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС України

У ніч проти 2 вересня російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе на Білу Церкву. Унаслідок ударів виникли масштабні пожежі та руйнування, а під час розбору завалів було виявлено загиблого.

Про це повідомляє ДСНС України.

Масштабна атака БпЛА на Білу Церкву

Вночі місто зазнало масованої атаки БпЛА, що призвело до серйозних руйнувань інфраструктури. Постраждали ангари та триповерхова будівля підприємства, які загорілися. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі.

"Під час ліквідації загорання на місці події виявлено загиблу людину", — повідомили у ДСНС.

На іншій локації рятувальники боролися з вогнем у трьох будівлях і приватних гаражах. Загорання також були ліквідовані, що дозволило запобігти подальшому поширенню вогню. Роботи тривають для остаточного усунення наслідків атаки та обстеження всіх пошкоджених об’єктів.

Напередодні, в ніч проти 31 серпня російські війська здійснювали масовану атаку БпЛА по території України. Тоді ворог випустив 142 ударні дрони Shahed та безпілотники-імітації різних типів, із яких сили ППО збили 126.