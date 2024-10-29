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Атака дронів на Київ — як містяни прибирають пошкоджені квартири

29 жовтня 2024 12:23
Карина Приходько - Редактор
Обстріл Києва 29 жовтня — уламки дронів пошкодили квартири
Наслідки обстрілів Києва. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов
Карина Приходько - Редактор

Російські війська у ніч проти 29 жовтня випустили на Київ ударні дрони типу "шахед". Протиповітряна оборона збила усі БпЛА, і це було чутно аж у Київській області. 

Про це розповіли місцеві жителі кореспонденту Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілів Києва 29 жовтня

Один із місцевих жителів столиці Євген розповів, що коли вночі протиповітряна оборона збивала у Києві безпілотники, це було чутно навіть у Київській області. 

Родич сімʼї власників пошкодженої квартири також додав, що зараз він працює над відновленням пошкодженої квартири вже кілька годин. Для того, аби повністю прибрати уламки та закріпити стіни, знадобиться ще близько 3-4 годин. 

Мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що внаслідок падіння уламків у Солом'янському районі Києва сталося займання в житловому будинку та у торгівельному приміщенні. Палали також декілька автівок.

обстріл Києва 29 жовтня
Рятувальники на місці атаки у Києві. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
удар по Києву 29 жовтня
Наслідки обстрілу Києва. Фото: 
REUTERS/Thomas Peter
атака дронів на Київ 29 жовтня
Наслідки атаки дронів на Київ. REUTERS/Thomas Peter

Внаслідок ворожої атаки поранення отримало четверо людей. Одну особу госпіталізували, ще троє — отримали допомогу на місці. 

Нагадаємо, загалом цієї ночі окупанти випустили по Україні 48 ударних дронів та одну балістичну ракету. 

війна в Україні Київ обстріли ППО дрони

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