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Атака РФ на Київ — у двох районах впали уламки БпЛА

29 жовтня 2024 04:59
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Обстріл Києва 29 жовтня — у Солом'янському районі почалася пожежа в будинку
Наслідки атаки у Києві. Фото: КМВА
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Зранку, 29 жовтня, росіяни знову атакують Київ дронами. Після падіння уламків одного з них в житловому будинку у Солом'янському районі почалася пожежа. Крім того, уламки впали у Святошинському районі.

Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко та канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).

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Після оголошення тривоги та звуків вибухів в Києві, Кличко повідомив, що люди викликали медиків у Солом'янський район столиці.

Пізніше, о 04:53, він уточнив, що після падіння уламків дронів в житловому будинку цього району почалася пожежа. Крім того, палали декілька автівку, і було займання у торгівельному приміщенні. Всі екстрені служби перебували в цей час вже на місці.

"У Солом'янському районі наразі двоє постраждалих. Медики надають допомогу", — написав він о 04:58.

Водночас у КМВА повідомили, що також падіння уламків на відкриту територію зафіксовано у Святошинському районі.

"Деталі з'ясовуються. Інформація щодо постраждалих не надходила", — додав начальник КМВА, Сергій Попко.

Оновлено о 05:05

"Одного постраждалого в Соломʼянському районі госпіталізували. А одній жінці медики надали допомогу на місці", — повідомив Кличко.

Оновлено о 05:16

"Пожежу в Соломʼянському районі Києва ліквідовано. За попередньою інформацією, є двоє постраждалих. Обом надана медична допомога на місці. За попередніми даними існує ризик розгерметизації системи подачі газу. Аварійна служба газу прямує на місце", — написав Сергій Попко.

Нагадаємо, у понеділок близько 21:00, 28 жовтня, Російська Федерація завдала удар по історичній будівлі Держпром у місті Харків. За попередньою інформацією ворог використав для атаки фугасну авіаційну бомбу.

Також ми писали, що в цей вечір росіяни вдарили по Кривому Рогу. На жаль, є поранені та один загиблий.

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Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

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