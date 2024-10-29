Обстрел Киева 29 октября — обломки дронов повредили квартиры

Последствия обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

Российские войска в ночь на 29 октября выпустили на Киев ударные дроны типа "шахед". Противовоздушная оборона сбила все БпЛА, и это было слышно даже в Киевской области.

Об этом рассказали местные жители корреспонденту Новини.LIVE.

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Последствия обстрелов Киева 29 октября

Один из местных жителей столицы Евгений рассказал, что когда ночью противовоздушная оборона сбивала в Киеве беспилотники, это было слышно даже в Киевской области.

Родственник семьи владельцев поврежденной квартиры также добавил, что сейчас работает над восстановлением поврежденной квартиры уже несколько часов. Для того чтобы полностью убрать обломки и закрепить стены, понадобится еще около 3-4 часов.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что в результате падения обломков в Соломенском районе Киева произошло возгорание в жилом доме и в торговом помещении. Пылали также несколько автомобилей.

Спасатели на месте атаки в Киеве. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Последствия обстрелов Киева. Фото:

REUTERS/Thomas Peter

Последствия атаки дронов на Киев. REUTERS/Thomas Peter

В результате вражеской атаки ранения получили четыре человека. Одного человека госпитализировали, еще трое получили помощь на месте.

Напомним, всего этой ночью оккупанты выпустили по Украине 48 ударных дронов и одну баллистическую ракету.