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Атака дронов на Киев — как горожане убирают поврежденные квартиры

29 октября 2024 12:23
Карина Приходько - Редактор
Обстрел Киева 29 октября — обломки дронов повредили квартиры
Последствия обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов
Карина Приходько - Редактор

Российские войска в ночь на 29 октября выпустили на Киев ударные дроны типа "шахед". Противовоздушная оборона сбила все БпЛА, и это было слышно даже в Киевской области.

Об этом рассказали местные жители корреспонденту Новини.LIVE.

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Один из местных жителей столицы Евгений рассказал, что когда ночью противовоздушная оборона сбивала в Киеве беспилотники, это было слышно даже в Киевской области.

Родственник семьи владельцев поврежденной квартиры также добавил, что сейчас работает над восстановлением поврежденной квартиры уже несколько часов. Для того чтобы полностью убрать обломки и закрепить стены, понадобится еще около 3-4 часов.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что в результате падения обломков в Соломенском районе Киева произошло возгорание в жилом доме и в торговом помещении. Пылали также несколько автомобилей.

обстрел Киева 29 октября
Спасатели на месте атаки в Киеве. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
удар по Киеву 29 октября
Последствия обстрелов Киева. Фото:
REUTERS/Thomas Peter
атака дронов на Киев 29 октября
Последствия атаки дронов на Киев. REUTERS/Thomas Peter

В результате вражеской атаки ранения получили четыре человека. Одного человека госпитализировали, еще трое получили помощь на месте.

Напомним, всего этой ночью оккупанты выпустили по Украине 48 ударных дронов и одну баллистическую ракету.

война в Украине Киев обстрелы ППО дроны

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