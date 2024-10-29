Обстрел Киева 29 октября — обломки дронов повредили квартиры

Атака дронов на Киев — как горожане убирают поврежденные квартиры
Российские войска в ночь на 29 октября выпустили на Киев ударные дроны типа "шахед". Противовоздушная оборона сбила все БпЛА, и это было слышно даже в Киевской области.
Об этом рассказали местные жители корреспонденту Новини.LIVE.
Последствия обстрелов Киева 29 октября
Один из местных жителей столицы Евгений рассказал, что когда ночью противовоздушная оборона сбивала в Киеве беспилотники, это было слышно даже в Киевской области.
Родственник семьи владельцев поврежденной квартиры также добавил, что сейчас работает над восстановлением поврежденной квартиры уже несколько часов. Для того чтобы полностью убрать обломки и закрепить стены, понадобится еще около 3-4 часов.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что в результате падения обломков в Соломенском районе Киева произошло возгорание в жилом доме и в торговом помещении. Пылали также несколько автомобилей.
В результате вражеской атаки ранения получили четыре человека. Одного человека госпитализировали, еще трое получили помощь на месте.
Напомним, всего этой ночью оккупанты выпустили по Украине 48 ударных дронов и одну баллистическую ракету.
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