Обстріл Києва 29 січня — у столиці зафіксували падіння уламків

Рятувальники на місці удару. Архівне фото: ДСНС

Російські війська зранку 29 січня випустили на Київ ударні дрони. У Деснянському районі столиці зафіксували падіння уламків.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

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Ткаченко розповів, що у Деснянському районі Києва зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості. Внаслідок цього загорілась трава та кущі. На місці працюють усі відповідні служби.

"Наразі встановлюється інформація щодо пошкоджень та потерпілих", — додав очільник КМВА.

Скриншот допису Тимура Ткаченка

Нагадаємо, 09:10 у Києві пролунали потужні вибухи. Як відомо, це було пов'язано з роботою ППО по ворожих дронах.

Крім того, росіяни обстрілювали столицю і вночі 29 січня. Так, біля однієї зі станції метрополітену було зафіксовано падіння уламків.