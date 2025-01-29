Обстріл Києва 29 січня — у столиці зафіксували падіння уламків

Атака дронів на Київ — в столиці є падіння уламків
Російські війська зранку 29 січня випустили на Київ ударні дрони. У Деснянському районі столиці зафіксували падіння уламків.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.
Удар по Києву 29 січня
Ткаченко розповів, що у Деснянському районі Києва зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості. Внаслідок цього загорілась трава та кущі. На місці працюють усі відповідні служби.
"Наразі встановлюється інформація щодо пошкоджень та потерпілих", — додав очільник КМВА.
Нагадаємо, 09:10 у Києві пролунали потужні вибухи. Як відомо, це було пов'язано з роботою ППО по ворожих дронах.
Крім того, росіяни обстрілювали столицю і вночі 29 січня. Так, біля однієї зі станції метрополітену було зафіксовано падіння уламків.
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