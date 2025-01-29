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Атака дронів на Київ — в столиці є падіння уламків

29 січня 2025 09:43
Карина Приходько - Редактор
Обстріл Києва 29 січня — у столиці зафіксували падіння уламків
Рятувальники на місці удару. Архівне фото: ДСНС
Карина Приходько - Редактор

Російські війська зранку 29 січня випустили на Київ ударні дрони. У Деснянському районі столиці зафіксували падіння уламків. 

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко

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Ткаченко розповів, що у Деснянському районі Києва зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості. Внаслідок цього загорілась трава та кущі. На місці працюють усі відповідні служби.  

"Наразі встановлюється інформація щодо пошкоджень та потерпілих", — додав очільник КМВА.

обстріл Києва 29 січня
Скриншот допису Тимура Ткаченка

Нагадаємо, 09:10 у Києві пролунали потужні вибухи. Як відомо, це було пов'язано з роботою ППО по ворожих дронах. 

Крім того, росіяни обстрілювали столицю і вночі 29 січня. Так, біля однієї зі станції метрополітену було зафіксовано падіння уламків. 

Київ обстріли дрони війна в Україні БпЛА

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