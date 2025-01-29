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РФ атакувала Київ — уламки БпЛА впали біля станції метро

29 січня 2025 06:15
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Обстріл Києва 29 січня — уламки БпЛА впали біля станції метро в Дарницькому районі столиці.
Сліди в небі від роботи ППО. Фото: Reuters
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Зранку, 29 січня, росіяни намагалися атакувати Київ дронами. Падіння уламків БпЛА біля однієї з станцій метрополітену столиці.

Про це у Telegram повідомляє мер міста Віталій Кличко.

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"Уламки ворожого БпЛА впали неподалік станції метро в Дарницькому районі столиці", — йдеться у повідомленні

Кличко, додав, що всі служби прямують на місце.

Оновлено о 06:18

Мер Києва уточнив, що уламки БпЛА, які впали в Дарницькому районі, пошкодили огорожу та окрему розташовану будівлю прохідної Дарницького депо.

"Всі служби на місці. Наразі пожежі немає, потерпілих не виявили", — додав він.

Нагадаємо, що минулої РФ також намагалася атакувати Україну дронами, через що у більшості областей була тривога.

Також ми писали, у Київському регіоні уламки БпЛА пошкодили житлові будинки та музей ретро-автомобілів.

Віталій Кличко Київ метро обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні

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