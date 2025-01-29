Обстріл Києва 29 січня — уламки БпЛА впали біля станції метро в Дарницькому районі столиці.

РФ атакувала Київ — уламки БпЛА впали біля станції метро
Зранку, 29 січня, росіяни намагалися атакувати Київ дронами. Падіння уламків БпЛА біля однієї з станцій метрополітену столиці.
Про це у Telegram повідомляє мер міста Віталій Кличко.
Наслідки атаки РФ на Київ 29 січня зранку
"Уламки ворожого БпЛА впали неподалік станції метро в Дарницькому районі столиці", — йдеться у повідомленні
Кличко, додав, що всі служби прямують на місце.
Оновлено о 06:18
Мер Києва уточнив, що уламки БпЛА, які впали в Дарницькому районі, пошкодили огорожу та окрему розташовану будівлю прохідної Дарницького депо.
"Всі служби на місці. Наразі пожежі немає, потерпілих не виявили", — додав він.
Нагадаємо, що минулої РФ також намагалася атакувати Україну дронами, через що у більшості областей була тривога.
Також ми писали, у Київському регіоні уламки БпЛА пошкодили житлові будинки та музей ретро-автомобілів.
Читайте Новини.LIVE!