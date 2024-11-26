На Київщині поліція фіксує наслідки обстрілу 26 листопада

Правоохоронець фіксує пошкодження. Фото: Нацполіція

У Київській області внаслідок російської атаки пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові будинки. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Про це повідомила поліція Київщини у вівторок, 26 листопада.

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Сьогодні російські загарбники знову здійснили обстріл території Київської області.

"Станом на 08:30 пошкоджено чотири приватні будинки, два багатоквартирні будинки, два гаражі, господарське приміщення та автомобіль", — говориться у повідомленні.

Поліція Київської області закликає громадян дотримуватися заходів безпеки під час повітряної тривоги.

"У разі оголошення загрози негайно прямуйте до найближчого укриття та залишайтеся там до сигналу про відбій!", — наголошують правоохоронці.

Правоохоронець на місці обстрілу. Фото: Нацполіція

Розбите вікно. Фото: Нацполіція

Правоохоронець біля пошкодженого будинку. Фото: Нацполіція

Уламки на ганку. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, вночі 26 листопада окупанти обстріляли Тернопіль. У місті немає світла та перебої з водопостачанням. Обійшлося без постраждалих.

Крім того, під обстрілами опинився Київ. Сили ППО збили усі дрони.