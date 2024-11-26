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Атака дронов в Киевской области — в полиции показали последствия

26 ноября 2024 10:02
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Киевской области полиция фиксирует последствия обстрела 26 ноября
Правоохранитель фиксирует повреждения. Фото: Нацполиция
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Киевской области в результате российской атаки повреждения получили частные и многоэтажные дома. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Об этом сообщила полиция Киевской области во вторник, 26 ноября.

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Сегодня российские захватчики снова произвели обстрел территории Киевской области.

"По состоянию на 08:30 повреждены четыре частных дома, два многоквартирных дома, два гаража, хозяйственное помещение и автомобиль", — говорится в сообщении.

Полиция Киевской области призывает граждан соблюдать меры безопасности во время воздушной тревоги.

"В случае объявления угрозы немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию и оставайтесь там до сигнала об отбое!", — подчеркивают правоохранители.

обстрел
Милиционер на месте обстрела. Фото: Нацполиция
обстрел Киевщины
Разбитое окно. Фото: Нацполиция
разрушение
Правоохранитель возле поврежденного дома. Фото: Нацполиция
Киевщина
Обломки на крыльце. Фото: Нацполиция

Напомним, ночью 26 ноября оккупанты обстреляли Тернополь. В городе нет света и перебоев с водоснабжением. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, под обстрелами оказался Киев. Силы ПВО сбили все дроны.

Киев Украина Киевская область обстрелы Нацполиция

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