Обстріли Київщини 16 вересня — через падіння уламків поранену жінку

Наслідки атаки на Київщину. Фото: Нацполіція

Російські окупанти у ніч проти 16 вересня масовано атакували Київську область ударними дронами. Внаслідок успішної роботи протиповітряної оборони усі безпілотники знищені, але через падіння уламків поранена жінка.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у Telegram.

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"Вночі ворог масовано атакував Київщину ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки на Київщину. Фото: Нацполіція

Водночас Кравченко додав, що внаслідок падіння уламків збитих цілей поранена жінка. Її госпіталізували в один із медзакладів області, наразі жінці надається вся необхідна допомога.

За словами очільника ОВА, станом на 08:30 в області зафіксовано пошкодження п'ятьох автомобілів та п'ятьох приватних будинків. В них вибиті двері, вікна, посічені фасади та дахи.

Поліція документує наслідки обстрілів. Фото: Нацполіція

Крім того, в чотирьох районах виникли загоряння трав’яного настилу та лісової підстилки. Всі пожежі ліквідовано. Зараз оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки ворога.