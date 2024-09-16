Обстріли Києва 16 вересня — росіяни випустили на столицю ударні дрони

Наслідки атаки на Київ. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Російська окупаційна армія у ніч проти 16 вересня атакували Київ ударними дронами типу "Shahed". Повітряна тривога лунала понад три години, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

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У КМВА повідомили, що з початку вересня це вже восьма атака окупантів на Київ. Як і попередні напади — ворог вкотре застосував ударні БпЛА, ймовірно типу "Shahed". Але на відміну від останніх атак, ця була масована.

"Повітряну тривогу в столиці оголосили близько другої ночі і тривала вона близько трьох з половиною годин. На Київ російські ударні безпілотники прямували з різних напрямків і різними групами. Сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо столиці майже два десятка БпЛА ворога (тип та кількість застосованого ворогом озброєння вкажуть у звітах Повітряні Сили)", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, в Києві без постраждалих та руйнувань. Наразі дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.