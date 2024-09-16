Обстрелы Киевщины 16 сентября — из-за падения обломков ранена женщина

Последствия атаки на Киевскую область. Фото: Нацполиция

Российские оккупанты в ночь на 16 сентября массированно атаковали Киевскую область ударными дронами. В результате успешной работы противовоздушной обороны все беспилотники уничтожены, но из-за падения обломков ранена женщина.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко в Telegram.

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Последствия обстрелов Киевской области

"Ночью враг массированно атаковал Киевщину ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено", — говорится в сообщении.

Последствия атаки на Киевскую область. Фото: Нацполиция

В то же время Кравченко добавил, что в результате падения обломков сбитых целей ранена женщина. Ее госпитализировали в одно из медучреждений области, сейчас женщине предоставляется вся необходимая помощь.

По словам главы ОВА, по состоянию на 08:30 в области зафиксировано повреждение пяти автомобилей и пяти частных домов. В них выбиты двери, окна, иссеченные фасады и крыши.

Полиция документирует последствия обстрелов. Фото: Нацполиция

Кроме того, в четырех районах возникли возгорание травяного настила и лесной подстилки. Все пожары ликвидированы. Сейчас оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки противника.