Атака дронів: у Голосіївському районі столиці палає підприємство

Пожежа у Києві. Фото: соцмережі

Цієї ночі у Києві пролунала серія вибухів на тлі масштабної повітряної тривоги в Україні. Наші військові збивають ворожі повітряні цілі — ворожі дрони.

Повідомляється, що внаслідок падіння уламків, попередньо, на території підприємства у Голосіївському районі сталася пожежа. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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"Інформація щодо потерпілих та масштабів загоряння уточнюється", — йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки у Києві є один загиблий, ще троє постраждалих. Як повідомив мер Києва Кличко, у Солом'янському районі столиці, внаслідок падіння уламків БПЛА біля приміщення однієї з АЗС, госпіталізували жінку 35 років, загинув 41-річний чоловік.

Наразі наслідки атаки дронів

у Печерському районі сталася пожежа на даху девʼяти поверхового будинку.

У Соломʼянському уламком дрону пошкоджений 3-й поверх 7 поверхової будівлі.

Також рятувальники ліквідовують пожежу на підприємстві в Голосіївському районі.

Нагадаємо, Україною шириться повітряна тривога. Повідомляться про загрозу безпілотників. За даними моніторингових каналів, зафіковано кілька цілей, ймовірно, Шахеди.