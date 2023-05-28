Атака дронов: в Голосеевском районе столицы горит предприятие

Пожар в Киеве. Фото: соцсети

Этой ночью в Киеве раздалась серия взрывов на фоне масштабной воздушной тревоги в Украине. Наши военные сбивают вражеские воздушные цели — вражеские дроны.

Сообщается, что в результате падения обломков, предварительно, на территории предприятия в Голосеевском районе произошел пожар. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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"Информация о пострадавших и масштабах возгорания уточняется", — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что в результате падения обломков БПЛА, загорелась крыша трехэтажного складского помещения.

По предварительной информации, в результате вражеской атаки в Киеве есть один погибший, еще трое пострадавших. Как сообщил мэр Киева Кличко, в Соломенском районе столицы в результате падения обломков БПЛА возле помещения одной из АЗС госпитализировали женщину 35 лет, погиб 41-летний мужчина.

Последствия атаки дронов

в Печерском районе произошел пожар на крыше девяти этажного дома.

В Соломенском обломком дрона поврежден 3-й этаж 7 этажного здания.

Также спасатели ликвидируют пожар на предприятии в Голосеевском районе.

Напомним, по Украине распространяется воздушная тревога. Сообщатся об угрозе беспилотников. По данным мониторинговых каналов, зафиксировано несколько целей, предположительно Шахеды.