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Атака крилатими ракетами на Київ — результати ППО та наслідки обстрілу

8 грудня 2023 08:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Атака крилатими ракетами на Київ — результати ППО та наслідки обстрілу
Українські військові відпрацьовують по повітряних цілях. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні зранку, після 79 днів затишшя, росіяни атакували Київ та область ракетами типу Х-101/555/55 з району міста Енгельс Саратовської області. Повітряна тривога в столиці тривала майже дві години, але всі ворожі цілі були знищені нашою ППО.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко та начальник КОВА Руслан Кравченко.

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Попко розповів, що після 79 днів затишшя, окупанти поновили удари по столиці крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС.

"Попередньо, сьогодні близько десяти бомбардувальників-ракетоносців випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 з району міста Енгельс Саратовської області. Повітряна тривога в столиці тривала майже дві години", — йдеться у повідомленні.

Однак наша ППО знищила усі ворожі цілі, які летіли у напрямку Києва, ще на підльоті до столиці. Інформація щодо жертв та руйнувань відсутня. 

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Що кажуть в КОВА

Водночас Руслан Кравченко розповів, що внаслідок падіння уламків пошкоджені приватні будинки у декількох громадах області. Зокрема, у будинках вибиті вікна, часткові руйнації стін. Аварійні служби вже працюють на місці.

"Оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ранкової атаки. Людям буде надана вся необхідна допомога. Звертаюся до кожного жителя області: не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", — наголосив очільника Київської ОВА. 

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Нагадаємо, сьогодні зранку майже по всій території України була оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах попереджали про запуски крилатих ракет, які летіли на Київщину та Дніпропетровщину. 

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