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Атака крылатыми ракетами на Киев — результаты ПВО и последствия обстрела

8 декабря 2023 08:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Атака крылатыми ракетами на Киев — результаты ПВО и последствия обстрела
Украинские военные отрабатывают по воздушным целям. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня утром, после 79 дней затишья, россияне атаковали Киев и область ракетами типа Х-101/555/55 из района города Энгельс Саратовской области. Воздушная тревога в столице продолжалась почти два часа, но все вражеские цели были уничтожены нашей ПВО.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко и начальник КОВА Руслан Кравченко.

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Попко рассказал, что после 79 дней затишья оккупанты возобновили удары по столице крылатыми ракетами с бортов стратегической авиации Ту-95МС.

"Предварительно сегодня около десяти бомбардировщиков-ракетоносцев выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из района города Энгельс Саратовской области. Воздушная тревога в столице длилась почти два часа", — говорится в сообщении.

Однако наша ПВО уничтожили все вражеские цели, летевшие в направлении Киева еще на подлете к столице. Информация о жертвах и разрушениях отсутствует.

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Что говорят в КОВА

В то же время Руслан Кравченко рассказал, что в результате падения обломков повреждены частные дома в нескольких громадах области. В частности, в домах выбиты окна, частичные разрушения стен. Аварийные службы уже работают на месте.

"Оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий утренней атаки. Людям будет оказана вся необходимая помощь. Обращаюсь к каждому жителю области: не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", — подчеркнул глава Киевской ОВА.

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Напомним, сегодня утром почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах предупреждали о запусках крылатых ракет, летевших на Киевскую и Днепропетровскую области.

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