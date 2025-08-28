Відео
Атака на Київ — ракета влучила по депо Нової пошти

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 13:26
Удар по депо Нової пошти в Києві 28 серпня - що відомо
Пошкоджене депо "Нової пошти". Фото ілюстративне: Накипіло

У ніч проти 28 серпня Росія влучила ракетою по цивільному обʼєкту логістичної інфраструктури в Києві. Під атаку потрапило сортувальне депо "Нової пошти".

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

скрін
Допис "Нової пошти". Фото: скриншот

Наслідки атаки

Влучання сталося в автодвір.

Унаслідок удару постраждали троє працівників:

  • Славенський Сергій, фахівець ділянки —тяжкий стан;
  • Дульнєв Іван, фахівець ділянки — стан середньої тяжкості;
  • Юхимчук Юрій, водій авто БДФ — стан середньої тяжкості.

"Доставка може затриматися, оскільки під час повітряної тривоги сортування призупинялося. Відправлення залишаються неушкодженими", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві внаслідок нічної атаки вже відомо про 15 жертв, серед них діти.

В Офісі президента відреагували на масований удар та пояснили мету атаки з боку окупантів.

Київ Нова пошта окупанти війна в Україні ракетний удар
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
