Удар по депо Нової пошти в Києві 28 серпня - що відомо

У ніч проти 28 серпня Росія влучила ракетою по цивільному обʼєкту логістичної інфраструктури в Києві. Під атаку потрапило сортувальне депо "Нової пошти".

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

Наслідки атаки

Влучання сталося в автодвір.

Унаслідок удару постраждали троє працівників:

Славенський Сергій, фахівець ділянки —тяжкий стан;

Дульнєв Іван, фахівець ділянки — стан середньої тяжкості;

Юхимчук Юрій, водій авто БДФ — стан середньої тяжкості.

"Доставка може затриматися, оскільки під час повітряної тривоги сортування призупинялося. Відправлення залишаються неушкодженими", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві внаслідок нічної атаки вже відомо про 15 жертв, серед них діти.

В Офісі президента відреагували на масований удар та пояснили мету атаки з боку окупантів.