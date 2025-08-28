Удар по депо Нової пошти в Києві 28 серпня - що відомо

Атака на Київ — ракета влучила по депо Нової пошти
Дата публікації: 28 серпня 2025 13:26
Пошкоджене депо "Нової пошти". Фото ілюстративне: Накипіло
У ніч проти 28 серпня Росія влучила ракетою по цивільному обʼєкту логістичної інфраструктури в Києві. Під атаку потрапило сортувальне депо "Нової пошти".
Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".
Наслідки атаки
Влучання сталося в автодвір.
Унаслідок удару постраждали троє працівників:
- Славенський Сергій, фахівець ділянки —тяжкий стан;
- Дульнєв Іван, фахівець ділянки — стан середньої тяжкості;
- Юхимчук Юрій, водій авто БДФ — стан середньої тяжкості.
"Доставка може затриматися, оскільки під час повітряної тривоги сортування призупинялося. Відправлення залишаються неушкодженими", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві внаслідок нічної атаки вже відомо про 15 жертв, серед них діти.
В Офісі президента відреагували на масований удар та пояснили мету атаки з боку окупантів.
