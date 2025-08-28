Відео
Головна Київ Кількість загиблих у Києві збільшилася — серед них діти

Кількість загиблих у Києві збільшилася — серед них діти

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 12:25
Обстріл Києва 28 серпня — кількість загиблих зросла
Наслідки обстрілу Києва 28 серпня. Фото: Reuters

Внаслідок масованого обстрілу Києва у ніч на 28 серпня зросла кількість загиблих. Станом на 12:20 вже відомо про 15 жертв російської атаки, серед них діти.

Про це повідомив у Telegram очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Читайте також:

Кількість жертв удару РФ зросла

Як повідомив Ткаченко, внаслідок нічної атаки по столиці загинуло 15 людей, серед яких чотири дитини.

Також, за попередньою інформацією стало відомо, що 10 неповнолітніх отримали поранення.

Кількість жертв після обстрілу 28 серпня зросла
Заява Тимура Ткаченка. Фото: скриншот повідомлення у Telegram

Наразі у Дарницькому районі Києва, де ворог поцілив у багатоповерхівку, триває пошуково-рятувальна операція. Під звалами ще можуть перебувати люди.

На місці влучань продовжують працювати екстрені служби. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Зазначимо, що для ліквідації наслідків обстрілу столиці було залучено авіацію. По Києву було зафіксовано 23 локації влучання.

Тим часом в Офісі Президента відреагували на масований удар та пояснили мету атаки з боку окупантів.

Київ діти обстріли війна в Україні загиблі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
