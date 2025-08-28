Обстріл Києва 28 серпня — кількість загиблих зросла

Наслідки обстрілу Києва 28 серпня. Фото: Reuters

Внаслідок масованого обстрілу Києва у ніч на 28 серпня зросла кількість загиблих. Станом на 12:20 вже відомо про 15 жертв російської атаки, серед них діти.

Про це повідомив у Telegram очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Кількість жертв удару РФ зросла

Як повідомив Ткаченко, внаслідок нічної атаки по столиці загинуло 15 людей, серед яких чотири дитини.

Також, за попередньою інформацією стало відомо, що 10 неповнолітніх отримали поранення.

Заява Тимура Ткаченка. Фото: скриншот повідомлення у Telegram

Наразі у Дарницькому районі Києва, де ворог поцілив у багатоповерхівку, триває пошуково-рятувальна операція. Під звалами ще можуть перебувати люди.

На місці влучань продовжують працювати екстрені служби. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Зазначимо, що для ліквідації наслідків обстрілу столиці було залучено авіацію. По Києву було зафіксовано 23 локації влучання.

Тим часом в Офісі Президента відреагували на масований удар та пояснили мету атаки з боку окупантів.