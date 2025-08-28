Видео
Україна
Атака на Киев — ракета попала по депо Новой почты

Атака на Киев — ракета попала по депо Новой почты

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 13:26
Удар по депо Новой почты в Киеве 28 августа – что известно
Поврежденное депо "Новой почты". Фото иллюстративное: Накипело

В ночь на 28 августа Россия попала ракетой по гражданскому объекту логистической инфраструктуры в Киеве. Под атаку попало сортировочное депо "Новой почты".

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

скрин
Сообщение "Новой почты". Фото: скриншот

Последствия атаки

Попадание произошло в автодвор.

В результате удара пострадали трое работников:

  • Славенский Сергей, специалист участка — тяжелое состояние;
  • Дульнев Иван, специалист участка —состояние средней тяжести;
  • Юхимчук Юрий, водитель авто БДФ — состояние средней тяжести.

"Доставка может задержаться, поскольку во время воздушной тревоги сортировка приостанавливалась. Отправления остаются неповрежденными", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в результате ночной атаки уже известно о 15 жертвах, среди них дети.

В Офисе президента отреагировали на массированный удар и объяснили цель атаки со стороны оккупантов.

Киев Новая почта оккупанты война в Украине ракетный удар
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
