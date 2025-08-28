Удар по депо Новой почты в Киеве 28 августа – что известно

Поврежденное депо "Новой почты". Фото иллюстративное: Накипело

В ночь на 28 августа Россия попала ракетой по гражданскому объекту логистической инфраструктуры в Киеве. Под атаку попало сортировочное депо "Новой почты".

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

Сообщение "Новой почты". Фото: скриншот

Последствия атаки

Попадание произошло в автодвор.

В результате удара пострадали трое работников:

Славенский Сергей, специалист участка — тяжелое состояние;

Дульнев Иван, специалист участка —состояние средней тяжести;

Юхимчук Юрий, водитель авто БДФ — состояние средней тяжести.

"Доставка может задержаться, поскольку во время воздушной тревоги сортировка приостанавливалась. Отправления остаются неповрежденными", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в результате ночной атаки уже известно о 15 жертвах, среди них дети.

В Офисе президента отреагировали на массированный удар и объяснили цель атаки со стороны оккупантов.