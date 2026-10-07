Атака на Київ 7 жовтня: у Дарницькому районі загинули двоє людей

Рятувальники ліквідують наслідки атаки РФ. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Нічна атака РФ на Київ призвела до загибелі двох людей у Дарницькому районі, де уламки зруйнували гаражний кооператив та спричинили займання автомобілів. Співробітникам ДСНС вдалося врятувати ще двох людей. Керуючий гаражного кооперативу Сергій Клочко ексклюзивно розповів, що незадовго до удару загиблим працівникам принесли чай.

Про це з місця подій повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Атака на Київ 7 жовтня: у Дарницькому районі руйнування

Внаслідок нічної російської атаки на Київ у Дарницькому районі уламки ворожих цілей впали на територію гаражного кооперативу. Там сталися руйнування та загорілися автомобілі.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик повідомляє, що, на жаль, двоє людей загинули. Водночас співробітники ДСНС змогли врятувати ще двох постраждалих.

Ексклюзивний коментар охоронця

Керуючий гаражного кооперативу Сергій Клочко ексклюзивно розповів, що жертвами російської атаки стали двоє охоронців пенсійного віку. Чоловіки перебували у будці охорони, коли стався удар.

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Він зазначив, що незадовго до влучання чоловікам принесли чай. Людина, яка його принесла, встигла вийти з охоронної будки, після чого стався удар.

"Вони були охоронцями, їм тільки занесли чай. Один заніс чай, як вийшов звідси, то йшов сюди", — поділився він з Анною Сірик.

Пошкоджене авто. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Руйнування. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Рятувальники на місці удару. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Де ще зафіксували падіння уламків в Києві 7 жовтня

Повітряна тривога в Києві тривала близько чотирьох годин. Окрім місця падіння уламків на вулиці Запишній, їх також зафіксували на проспекті Петра Григоренка. У Подільському районі Києва російська ракета безпосередньо влучила у складську будівлю.

Ми писали, що у ніч проти 7 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі зафіксовано влучання на території нежитлової забудови, а в Подільському — у складські приміщення.

Новини.LIVE інформували, що пізніше він написав — наслідки ворожої атаки також є в Шевченківському районі, де зафіксували влучання на території нежитлової забудови. Та в Дарницькому — уламки впали на відкритій території, після чого там виникла пожежа.