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Главная Киев Нападение на Киев: в Дарницком районе погибли два человека

Нападение на Киев: в Дарницком районе погибли два человека

Ua ru
7 октября 2026 09:14
Эксклюзив
Нападение на Киев 7 октября: в Дарницком районе погибли два человека
Спасатели устраняют последствия нападения РФ. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Ночная атака РФ на Киев привела к гибели двух человек в Дарницком районе, где обломки разрушили гаражный кооператив и вызвали возгорание автомобилей. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти еще двух человек. Управляющий гаражным кооперативом Сергей Клочко в эксклюзивном интервью рассказал, что незадолго до удара погибшим работникам принесли чай.

Об этом с места событий сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

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Атака на Киев 7 октября: разрушения в Дарницком районе

В результате ночной российской атаки на Киев в Дарницком районе обломки вражеских ракет упали на территорию гаражного кооператива. Там произошли разрушения и загорелись автомобили.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык сообщает, что, к сожалению, двое человек погибли. В то же время сотрудники ГСЧС смогли спасти ещё двух пострадавших.

Эксклюзивный комментарий охранника

Управляющий гаражным кооперативом Сергей Клочко эксклюзивно рассказал, что жертвами российской атаки стали двое охранников пенсионного возраста. Мужчины находились в будке охраны, когда произошел удар.

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Он отметил, что незадолго до попадания мужчинам принесли чай. Человек, который его принес, успел выйти из охранной будки, после чего произошел удар.

"Они были охранниками, им только что принесли чай. Один принес чай, как только вышел отсюда, так и пошёл сюда", — поделился он с Анной Сирык.

Атака на Київ: у Дарницькому районі загинули двоє людей - фото 1
Поврежденный автомобиль. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE
Атака на Київ: у Дарницькому районі загинули двоє людей - фото 2
Разрушения. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE
Атака на Київ: у Дарницькому районі загинули двоє людей - фото 3
Спасатели на месте удара. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Где ещё зафиксировали падение обломков в Киеве 7 октября

Воздушная тревога в Киеве длилась около четырёх часов. Помимо места падения обломков на улице Запишной, их также зафиксировали на проспекте Петра Григоренко. В Подольском районе Киева российская ракета попала непосредственно в складское здание.

Мы писали, что в ночь на 7 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе зафиксировано попадание на территории нежилой застройки, а в Подольском — в складские помещения.

Новини.LIVE сообщали, что позже он написал — последствия вражеской атаки также наблюдаются в Шевченковском районе, где зафиксировали попадание на территории нежилой застройки. А в Дарницком — обломки упали на открытой территории, после чего там возник пожар.

Киев обстрелы война в Украине атака балистическая атака
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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