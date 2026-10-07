Атака на Київ 7 жовтня - атаковано склади та будівлі

Рятувальник. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Росіяни в ніч проти 7 жовтня атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок ворожого обстрілу у кількох районах зафіксовано пожежі та пошкодження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМВА.

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Наслідки обстрілу Києва 7 жовтня

Зауважимо, що приблизно о 03:10 у більшості областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістики. Одразу після цього в напрямку Києва, Дніпра та Кременчука будь зафіксовано пуски ракет, після чого у містах було чути вибухи.

Наразі мер Києва Віталій Кличко та КМВА у своїх Telegram-каналах повідомили, що наслідки в столиці фіксуються в Оболонському, Подільському, Шевченківському та дарницькому районах.

Детальніше щодо кожного з них нижче.

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Оболонський район

В цьому районі сталося влучання на територію нежитлової забудови.

Подільський район

Тут було влучання в складські приміщення. У КМВА теж писали про пошкодження складського приміщення.

Шевченківській район

За словами Кличка, у Шевченківському районі зафіксовано влучання на території нежитлової забудови.

Дарницький район

У Дарницькому районі впали і горять уламки на відкритій території.

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