Атака на Київ 7 жовтня - атаковано склади та будівлі

У Києві через удари РФ пожежі та пошкоджено склади і забудови
Росіяни в ніч проти 7 жовтня атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок ворожого обстрілу у кількох районах зафіксовано пожежі та пошкодження.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМВА.
Наслідки обстрілу Києва 7 жовтня
Зауважимо, що приблизно о 03:10 у більшості областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістики. Одразу після цього в напрямку Києва, Дніпра та Кременчука будь зафіксовано пуски ракет, після чого у містах було чути вибухи.
Наразі мер Києва Віталій Кличко та КМВА у своїх Telegram-каналах повідомили, що наслідки в столиці фіксуються в Оболонському, Подільському, Шевченківському та дарницькому районах.
Детальніше щодо кожного з них нижче.
Оболонський район
В цьому районі сталося влучання на територію нежитлової забудови.
Подільський район
Тут було влучання в складські приміщення. У КМВА теж писали про пошкодження складського приміщення.
Шевченківській район
За словами Кличка, у Шевченківському районі зафіксовано влучання на території нежитлової забудови.
Дарницький район
У Дарницькому районі впали і горять уламки на відкритій території.
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