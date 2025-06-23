Нічна атака на Київ 23 червня 2025 року — наслідки обстрілу столиці

Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ГУ ДСНС України в місті Києві

Унаслідок масованої атаки БпЛА на Київ у ніч проти понеділка, 23 червня, уламки дронів влучили в нежитлову будівлю. На місце прямують екстрені служби.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Скриншот повідомлення Віталія Кличка

Наслідки обстрілу Києва вночі 23 червня

Начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що після влучання в Солом'янському районі горить дах нежитлової будівлі.

Скриншот повідомлення Тимура Ткаченка

Оновлено: О 01:09 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в Солом'янському районі є один постраждалий. Наразі його оглядають медики.

Скриншот повідомлення Віталія Кличка

Начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко о 01:14 повідомив, що наслідки атаки фіксують на кількох локаціях у Солом'янському районі, а в повітряний простір столиці заходять нові дрони. О 01:21 він зазначив, що у Святошинському районі, за попередньою інформацією, є влучання в багатоквартирний будинок. О 01:24 стало відомо, що в цьому ж районі уламки впали на відкритій території.

Скриншот повідомлень Тимура Ткаченка

Станом на 01:31 наслідки атаки зафіксували у Дарницькому районі. За попередніми даними, пожежі та постраждалих там немає. У Солом'янському районі виникла пожежа у приватному секторі. О 01:47 очільник ОВА зазначив, що інформація про влучання в багатоповерхівку в Святошинському районі не підтвердилася.

Скриншот повідомлень Тимура Ткаченка

О 00:40 мер Києва Віталій Кличко зазначив, що в Солом'янському районі медики госпіталізували двох постраждалих. Є інформація, що через падіння уламків у цьому ж районі спалахнула пожежа. На місце прямують екстрені служби.

Нагадаємо, пізно ввечері 22 червня в Києві оголосили повітряну тривогу. Столиця опинилася під загрозою застосування ударних безпілотників.

Також ми повідомляли, що вночі 23 червня в Києві було чутно вибухи. Сили ППО працювали по ворожих БпЛА.