Ночная атака на Киев 23 июня 2025 года — последствия обстрела столицы

Атака на Киев — есть попадания и пострадавшие
В результате массированной атаки БпЛА на Киев в ночь на понедельник, 23 июня, обломки дронов попали в нежилое здание. На место направляются экстренные службы.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
Последствия обстрела Киева ночью 23 июня
Начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что после попадания в Соломенском районе горит крыша нежилого здания.
Обновлено: В 01:09 городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе есть один пострадавший. На данный момент его осматривают медики.
Обновлено: Начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко в 01:14 сообщил, что последствия атаки фиксируют на нескольких локациях в Соломенском районе, а в воздушное пространство столицы заходят новые дроны. В 01:21 он отметил, что в Святошинском районе, по предварительной информации, есть попадание в многоквартирный дом. В 01:24 стало известно, что в этом же районе обломки упали на открытой территории.
По состоянию на 01:31 последствия атаки зафиксировали в Дарницком районе. По предварительным данным, пожара и пострадавших там нет. В Соломенском районе возник пожар в частном секторе. В 01:47 глава ОВА отметил, что информация о попадании в многоэтажку в Святошинском районе не подтвердилась.
В 00:40 мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в Соломенском районе медики госпитализировали двух пострадавших. Есть информация, что из-за падения обломков в этом же районе вспыхнул пожар. На место направляются экстренные службы.
Напомним, поздно вечером 22 июня в Киеве объявили воздушную тревогу. Столица оказалась под угрозой применения ударных беспилотников.
Также мы сообщали, что ночью 23 июня в Киеве были слышны взрывы. Силы ПВО работали по вражеским БпЛА.
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