Обстріл Вишневого 6 липня — з міста евакуювали понад 600 людей

Евакуація мешканців з Вишневого. Фото: МВС

Після нічної атаки російських окупантів 6 липня з Вишневого у Київській області евакуювали понад 600 людей. Внаслідок ворожих обстрілів у місті загинули п'ятеро осіб.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Наслідки обстрілів Київської області

У МВС розповіли, що надзвичайники вивели 117 громадян, які під час повітряної тривоги перебували в укритті, що опинилося в епіцентрі вибуху. Після обстеження території сапери ДСНС доправили людей автобусами до пункту збору.

Евакуація громадян з Вишневого. Фото: ДСНС

Евакуація громадян з Вишневого. Фото: ДСНС

"Наразі в лікарнях перебуває 21 постраждала людина. Загинули п'ятеро людей", — йдеться у повідомленні.

Наразі рятувальники Київщини з колегами з інших областей продовжують ліквідацію наслідків атаки РФ.

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Як писали Новини.LIVE, у Вишневому найбільш критичні наслідки нічого кобмінового удару РФ. У місті суттєво пошкоджені промисловий об'єкт, складська будівля, гаражі, а також будинки у приватному житловому секторі.

За даними Володимира Зелеснського, цієї ночі противник випустив 68 ракет та 351 ударний дрон. У Києві загинули 12 людей.