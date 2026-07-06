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Главная Киев Атака на Киевщину: из Вишневого эвакуировали более 600 человек

Атака на Киевщину: из Вишневого эвакуировали более 600 человек

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Дата публикации 6 июля 2026 13:40
Обстрел Вишневого 6 июля — из города эвакуировали более 600 человек
Эвакуация жителей из Вишневого. Фото: МВД

После ночной атаки российских оккупантов 6 июля из Вишневого в Киевской области эвакуировали более 600 человек. В результате вражеских обстрелов в городе погибли пять человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Последствия обстрелов Киевской области

В МВД сообщили, что сотрудники чрезвычайных служб эвакуировали 117 граждан, которые во время воздушной тревоги находились в укрытии, оказавшемся в эпицентре взрыва. После обследования территории саперы ГСЧС доставили людей на автобусах в пункт сбора.

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Эвакуация граждан из Вишневого. Фото: ГСЧС
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Эвакуация граждан из Вишневого. Фото: ГСЧС

"В настоящее время в больницах находятся 21 пострадавший. Погибли пять человек", — говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели Киевской области вместе с коллегами из других областей продолжают ликвидацию последствий атаки РФ.

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Как писали Новини.LIVE, в Вишневом наиболее критические последствия комбинированного удара РФ. В городе существенно повреждены промышленный объект, складское здание, гаражи, а также дома в частном жилом секторе.

По данным Владимира Зелеснского, этой ночью противник выпустил 68 ракет и 351 ударный дрон. В Киеве погибли 12 человек.

эвакуация Киевская область обстрелы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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