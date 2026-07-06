Обстрел Вишневого 6 июля — из города эвакуировали более 600 человек

Атака на Киевщину: из Вишневого эвакуировали более 600 человек
После ночной атаки российских оккупантов 6 июля из Вишневого в Киевской области эвакуировали более 600 человек. В результате вражеских обстрелов в городе погибли пять человек.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство внутренних дел.
Последствия обстрелов Киевской области
В МВД сообщили, что сотрудники чрезвычайных служб эвакуировали 117 граждан, которые во время воздушной тревоги находились в укрытии, оказавшемся в эпицентре взрыва. После обследования территории саперы ГСЧС доставили людей на автобусах в пункт сбора.
"В настоящее время в больницах находятся 21 пострадавший. Погибли пять человек", — говорится в сообщении.
В настоящее время спасатели Киевской области вместе с коллегами из других областей продолжают ликвидацию последствий атаки РФ.
Как писали Новини.LIVE, в Вишневом наиболее критические последствия комбинированного удара РФ. В городе существенно повреждены промышленный объект, складское здание, гаражи, а также дома в частном жилом секторе.
По данным Владимира Зелеснского, этой ночью противник выпустил 68 ракет и 351 ударный дрон. В Киеве погибли 12 человек.