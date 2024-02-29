Атака ракетами КНДР по Києву — у зброї виявили компоненти західного та китайського виробництва

Уламки балістичної ракети КНДР. Фото: СБУ

Російські загарбники у лютому били по Києву ракетами Kn-23/24 північнокорейського виробництва. У них були виявлені компоненти виробництва західних країн та Китаю.

Про це пише УП з посиланням на правоохоронні органи у четвер, 29 лютого.

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Правоохоронці кажуть, що ракети, які впали в Оболонському районі Києва, містять такі західні компоненти:

мікроконтроллери;

флеш-накопичувачі пам`яті;

перетворювачі;

джерела живлення;

підсилювачі;

патч-антенни супутникового сигналу і т.д.

Виробниками цих електронних деталей, які КНДР використала при створенні балістичних ракет, є:

німецька Siemens

Деталь ракети. Фото: УП

американська Fairchild Semiconductor International, Inc

Деталь ракети. Фото: УП

американська Analog Devices, Inc

Деталь ракети. Фото: УП

японська NSK Ltd. / NSK Automation

Деталь ракети. Фото: УП

китайська ZHONGKEWEI

Деталь ракети. Фото: УП

Видання пише, що на окремих частинах та уламках містяться бирки з рукописним корейським ієрогліфом.

Нагадаємо, українським аналітикам вдалося ідентифікувати північнокорейську балістичну ракету, яка вибухнула у Київській області.

Також ми писали, що Північна Корея поставила Росії понад тисячу контейнерів із технікою та боєприпасами.