Атака ракетами КНДР по Києву — у зброї виявили компоненти західного та китайського виробництва
Російські загарбники у лютому били по Києву ракетами Kn-23/24 північнокорейського виробництва. У них були виявлені компоненти виробництва західних країн та Китаю.
Про це пише УП з посиланням на правоохоронні органи у четвер, 29 лютого.
Використання росіянами ракет КНДР для атак
Правоохоронці кажуть, що ракети, які впали в Оболонському районі Києва, містять такі західні компоненти:
- мікроконтроллери;
- флеш-накопичувачі пам`яті;
- перетворювачі;
- джерела живлення;
- підсилювачі;
- патч-антенни супутникового сигналу і т.д.
Виробниками цих електронних деталей, які КНДР використала при створенні балістичних ракет, є:
німецька Siemens
американська Fairchild Semiconductor International, Inc
американська Analog Devices, Inc
японська NSK Ltd. / NSK Automation
китайська ZHONGKEWEI
Видання пише, що на окремих частинах та уламках містяться бирки з рукописним корейським ієрогліфом.
Нагадаємо, українським аналітикам вдалося ідентифікувати північнокорейську балістичну ракету, яка вибухнула у Київській області.
Також ми писали, що Північна Корея поставила Росії понад тисячу контейнерів із технікою та боєприпасами.
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