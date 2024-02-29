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Атака ракетами КНДР по Киеву — в оружии обнаружили компоненты западного и китайского производства

29 февраля 2024 21:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Атака ракетами КНДР по Киеву — в оружии обнаружили компоненты западного и китайского производства
Обломки баллистической ракеты КНДР. Фото: СБУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в феврале били по Киеву ракетами Kn-23/24 северокорейского производства. В них обнаружены компоненты производства западных стран и Китая.

Об этом пишет УП со ссылкой на правоохранительные органы в четверг, 29 февраля.

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Правоохранители говорят, что упавшие в Оболонском районе Киева ракетах содержат следующие западные компоненты:

  • микроконтроллеры;
  • флеш-накопители памяти;
  • преобразователи;
  • источники питания;
  • усилители;
  • патч-антенны спутникового сигнала и т.д.

Производителями этих электронных деталей, используемых КНДР при создании баллистических ракет, являются:

немецкий Siemens

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Деталь ракеты. Фото: УП

американская Fairchild Semiconductor International, Inc

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Деталь ракеты. Фото: УП

американская Analog Devices, Inc

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Деталь ракеты. Фото: УП

японский NSK Ltd. / NSK Automation

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Деталь ракеты. Фото: УП

китайская ZHONGKEWEI

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Деталь ракеты. Фото: УП

Издание пишет, что на отдельных частях и обломках находятся бирки с рукописным корейским иероглифом.

Напомним, украинским аналитикам удалось идентифицировать разразившуюся в Киевской области северокорейскую баллистическую ракету.

Также мы писали, что Северная Корея поставила России более тысячи контейнеров с техникой и боеприпасами.

Киев
КНДР
ракеты
война в Украине
производство

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