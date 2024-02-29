Атака ракетами КНДР по Киеву — в оружии обнаружили компоненты западного и китайского производства
Российские захватчики в феврале били по Киеву ракетами Kn-23/24 северокорейского производства. В них обнаружены компоненты производства западных стран и Китая.
Об этом пишет УП со ссылкой на правоохранительные органы в четверг, 29 февраля.
Использование россиянами ракет КНДР для атак
Правоохранители говорят, что упавшие в Оболонском районе Киева ракетах содержат следующие западные компоненты:
- микроконтроллеры;
- флеш-накопители памяти;
- преобразователи;
- источники питания;
- усилители;
- патч-антенны спутникового сигнала и т.д.
Производителями этих электронных деталей, используемых КНДР при создании баллистических ракет, являются:
немецкий Siemens
американская Fairchild Semiconductor International, Inc
американская Analog Devices, Inc
японский NSK Ltd. / NSK Automation
китайская ZHONGKEWEI
Издание пишет, что на отдельных частях и обломках находятся бирки с рукописным корейским иероглифом.
Напомним, украинским аналитикам удалось идентифицировать разразившуюся в Киевской области северокорейскую баллистическую ракету.
Также мы писали, что Северная Корея поставила России более тысячи контейнеров с техникой и боеприпасами.
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