Атака ракетами КНДР по Киеву — в оружии обнаружили компоненты западного и китайского производства

Обломки баллистической ракеты КНДР. Фото: СБУ

Российские захватчики в феврале били по Киеву ракетами Kn-23/24 северокорейского производства. В них обнаружены компоненты производства западных стран и Китая.

Об этом пишет УП со ссылкой на правоохранительные органы в четверг, 29 февраля.

Читайте также:

Использование россиянами ракет КНДР для атак

Правоохранители говорят, что упавшие в Оболонском районе Киева ракетах содержат следующие западные компоненты:

микроконтроллеры;

флеш-накопители памяти;

преобразователи;

источники питания;

усилители;

патч-антенны спутникового сигнала и т.д.

Производителями этих электронных деталей, используемых КНДР при создании баллистических ракет, являются:

немецкий Siemens

Деталь ракеты. Фото: УП

американская Fairchild Semiconductor International, Inc

Деталь ракеты. Фото: УП

американская Analog Devices, Inc

Деталь ракеты. Фото: УП

японский NSK Ltd. / NSK Automation

Деталь ракеты. Фото: УП

китайская ZHONGKEWEI

Деталь ракеты. Фото: УП

Издание пишет, что на отдельных частях и обломках находятся бирки с рукописным корейским иероглифом.

Напомним, украинским аналитикам удалось идентифицировать разразившуюся в Киевской области северокорейскую баллистическую ракету.

Также мы писали, что Северная Корея поставила России более тысячи контейнеров с техникой и боеприпасами.