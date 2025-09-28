Обстріл Києва 28 вересня — який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка в Соломʼянському районі

Пошкоджена багатоповерхівка в Києві. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти у ніч проти 28 вересня атакували Київ. Зокрема, у Соломʼянському районі пошкоджено багатоповерхівку.

Новини.LIVE побували на місці російської атаки та підготували фоторепортаж наслідків.

Який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка в Соломʼянському районі Києва

На фото можна побачити значні руйнування внаслідок російського обстрілу Соломʼянського району Києва. Наразі відомо, що у столиці загинули четверо людей

Пошкоджена багатоповерхівка в Києві 28 вересня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу Києва 28 вересня. Фото: Новини.LIVE

Удар Росії по Києву 28 вересня. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджена багатоповерхівка в Соломʼянському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Атака Росії на Київ 28 вересня. Фото: Новини.LIVE

Удар окупантів по Києву 28 вересня. Фото: Новини.LIVE

Масований обстріл Києва 28 вересня. Фото: Новини.LIVE

