Головна Київ Атака РФ на Київ — фоторепортаж пошкодженої багатоповерхівки

Атака РФ на Київ — фоторепортаж пошкодженої багатоповерхівки

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 14:21
Обстріл Києва 28 вересня — який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка в Соломʼянському районі
Пошкоджена багатоповерхівка в Києві. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти у ніч проти 28 вересня атакували Київ. Зокрема, у Соломʼянському районі пошкоджено багатоповерхівку.

Новини.LIVE побували на місці російської атаки та підготували фоторепортаж наслідків.

Який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка в Соломʼянському районі Києва

На фото можна побачити значні руйнування внаслідок російського обстрілу Соломʼянського району Києва. Наразі відомо, що у столиці загинули четверо людей 

Обстріл Києва 28 вересня
Пошкоджена багатоповерхівка в Києві 28 вересня. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки РФ на Київ 28 вересня
Наслідки російського обстрілу Києва 28 вересня. Фото: Новини.LIVE
Удар Росії по Києву 28 вересня
Удар Росії по Києву 28 вересня. Фото: Новини.LIVE
Наслідки російського обстрілу Соломʼянського району Києва 28 вересня
Пошкоджена багатоповерхівка в Соломʼянському районі Києва. Фото: Новини.LIVE
Атака Росії на Київ 28 вересня
Атака Росії на Київ 28 вересня. Фото: Новини.LIVE
Наслідки обстрілу Києва 28 вересня
Удар окупантів по Києву 28 вересня. Фото: Новини.LIVE
Удар РФ по Києву 28 вересня
Масований обстріл Києва 28 вересня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, очільник МВС Ігор Клименко назвав кількість постраждалих в Україні внаслідок масованого російського обстрілу.

Також Новини.LIVE показали, який вигляд має пошкоджений Інститут кардіології після російської атаки.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
