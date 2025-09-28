Обстріл Києва 28 вересня — який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка в Соломʼянському районі

Атака РФ на Київ — фоторепортаж пошкодженої багатоповерхівки
Дата публікації: 28 вересня 2025 14:21
Пошкоджена багатоповерхівка в Києві. Фото: Новини.LIVE
Російські окупанти у ніч проти 28 вересня атакували Київ. Зокрема, у Соломʼянському районі пошкоджено багатоповерхівку.
Новини.LIVE побували на місці російської атаки та підготували фоторепортаж наслідків.
Який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка в Соломʼянському районі Києва
На фото можна побачити значні руйнування внаслідок російського обстрілу Соломʼянського району Києва. Наразі відомо, що у столиці загинули четверо людей
Нагадаємо, очільник МВС Ігор Клименко назвав кількість постраждалих в Україні внаслідок масованого російського обстрілу.
Також Новини.LIVE показали, який вигляд має пошкоджений Інститут кардіології після російської атаки.
