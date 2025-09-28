Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Главная Киев Атака РФ на Киев — фоторепортаж поврежденной многоэтажки

Атака РФ на Киев — фоторепортаж поврежденной многоэтажки

Дата публикации 28 сентября 2025 14:21
Обстрел Киева 28 сентября — как выглядит поврежденная многоэтажка в Соломенском районе
Поврежденная многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты в ночь на 28 сентября атаковали Киев. В частности, в Соломенском районе повреждена многоэтажка.

Новини.LIVE побывали на месте российской атаки и подготовили фоторепортаж последствий.

Как выглядит поврежденная многоэтажка в Соломенском районе Киева

На фото можно увидеть значительные разрушения в результате российского обстрела Соломенского района Киева. Известно, что в столице погибли четыре человека

Обстріл Києва 28 вересня
Поврежденная многоэтажка в Киеве 28 сентября. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки РФ на Київ 28 вересня
Последствия российского обстрела Киева 28 сентября. Фото: Новини.LIVE
Удар Росії по Києву 28 вересня
Удар России по Киеву 28 сентября. Фото: Новини.LIVE
Наслідки російського обстрілу Соломʼянського району Києва 28 вересня
Поврежденная многоэтажка в Соломенском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
Атака Росії на Київ 28 вересня
Атака России на Киев 28 сентября. Фото: Новини.LIVE
Наслідки обстрілу Києва 28 вересня
Удар оккупантов по Киеву 28 сентября. Фото: Новини.LIVE
Удар РФ по Києву 28 вересня
Массированный обстрел Киева 28 сентября. Фото: Новини.LIVE

Напомним, глава МВД Игорь Клименко назвал количество пострадавших в Украине в результате массированного российского обстрела.

Также Новини.LIVE показали, как выглядит поврежденный Институт кардиологии после российской атаки.

Киев война Украина обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
