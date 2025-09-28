Обстрел Киева 28 сентября — как выглядит поврежденная многоэтажка в Соломенском районе

Атака РФ на Киев — фоторепортаж поврежденной многоэтажки
Дата публикации 28 сентября 2025 14:21
Поврежденная многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Российские оккупанты в ночь на 28 сентября атаковали Киев. В частности, в Соломенском районе повреждена многоэтажка.
Новини.LIVE побывали на месте российской атаки и подготовили фоторепортаж последствий.
Как выглядит поврежденная многоэтажка в Соломенском районе Киева
На фото можно увидеть значительные разрушения в результате российского обстрела Соломенского района Киева. Известно, что в столице погибли четыре человека
Напомним, глава МВД Игорь Клименко назвал количество пострадавших в Украине в результате массированного российского обстрела.
Также Новини.LIVE показали, как выглядит поврежденный Институт кардиологии после российской атаки.
