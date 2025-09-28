Обстрел Киева 28 сентября — как выглядит поврежденная многоэтажка в Соломенском районе

Поврежденная многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты в ночь на 28 сентября атаковали Киев. В частности, в Соломенском районе повреждена многоэтажка.

Новини.LIVE побывали на месте российской атаки и подготовили фоторепортаж последствий.

Как выглядит поврежденная многоэтажка в Соломенском районе Киева

На фото можно увидеть значительные разрушения в результате российского обстрела Соломенского района Киева. Известно, что в столице погибли четыре человека

Поврежденная многоэтажка в Киеве 28 сентября. Фото: Новини.LIVE

Последствия российского обстрела Киева 28 сентября. Фото: Новини.LIVE

Удар России по Киеву 28 сентября. Фото: Новини.LIVE

Поврежденная многоэтажка в Соломенском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

Атака России на Киев 28 сентября. Фото: Новини.LIVE

Удар оккупантов по Киеву 28 сентября. Фото: Новини.LIVE

Массированный обстрел Киева 28 сентября. Фото: Новини.LIVE

