Обстріл Києва 28 вересня — який вигляд має Інститут кардіології

Рятувальники. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 28 вересня здійснили масований обстріл України. Під ударом противника опинився й Київ. Зокрема, там загарбники пошкодили Інститут кардіології у Соломʼянському районі.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місці російської атаки.

Реклама

Читайте також:

Обстріл Інституту кардіології 28 вересня

На відео можна побачити значні пошкодження в Інституті кардіології. Зокрема, внаслідок обстрілу випалене приміщення та вибиті вікна.

Відомо, що у будівлі загинули двоє людей.

Атака Росії на Київ

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що наслідки російської атаки фіксуються в семи районах Києва. Зокрема, у двох є суттєві пошкодження житлової забудови. Внаслідок цього у Соломʼянському та Дарницькому районах розгорнули штаби.

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу. Фото: t.me/tkachenkotymur

Ткаченко зауважив, що кожна локація перебуває на контролі очільників РДА.

"Окремо по Інституту кардіології. Тут двоє загиблих. Суттєві пошкодження закладу, яскравий приклад воєнного злочину держави-терориста Росії", — розповів він.

Пошкоджений будинок у Києві. Фото: t.me/tkachenkotymur

Внаслідок російського обстрілу Києва загинули чотири людини, у тому числі 12-річна дівчинка. Крім того, постраждали 13 людей, серед них також є дитина.

"Інформація щодо постраждалих мінлива, атаки зазнали також громади області поруч зі столицею, люди продовжують звертатися", — зазначив Ткаченко.

Наслідки російської атаки на Київ. Фото: t.me/tkachenkotymur

За його словами, у районах уже визначили соцменеджерів, які візьмуть постраждалі родини під індивідуальний супровід.

Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про 14 поранених внаслідок російського обстрілу.

А у ДСНС показали наслідки російського обстрілу Києва у ніч проти 28 вересня.