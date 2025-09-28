Обстріл Києва 28 вересня — який вигляд має Інститут кардіології

Обстріл Києва — який вигляд має пошкоджений Інститут кардіології
Російські окупанти у ніч проти 28 вересня здійснили масований обстріл України. Під ударом противника опинився й Київ. Зокрема, там загарбники пошкодили Інститут кардіології у Соломʼянському районі.
Кореспондент Новини.LIVE побував на місці російської атаки.
Обстріл Інституту кардіології 28 вересня
На відео можна побачити значні пошкодження в Інституті кардіології. Зокрема, внаслідок обстрілу випалене приміщення та вибиті вікна.
Відомо, що у будівлі загинули двоє людей.
Атака Росії на Київ
Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що наслідки російської атаки фіксуються в семи районах Києва. Зокрема, у двох є суттєві пошкодження житлової забудови. Внаслідок цього у Соломʼянському та Дарницькому районах розгорнули штаби.
Ткаченко зауважив, що кожна локація перебуває на контролі очільників РДА.
"Окремо по Інституту кардіології. Тут двоє загиблих. Суттєві пошкодження закладу, яскравий приклад воєнного злочину держави-терориста Росії", — розповів він.
Внаслідок російського обстрілу Києва загинули чотири людини, у тому числі 12-річна дівчинка. Крім того, постраждали 13 людей, серед них також є дитина.
"Інформація щодо постраждалих мінлива, атаки зазнали також громади області поруч зі столицею, люди продовжують звертатися", — зазначив Ткаченко.
За його словами, у районах уже визначили соцменеджерів, які візьмуть постраждалі родини під індивідуальний супровід.
Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про 14 поранених внаслідок російського обстрілу.
А у ДСНС показали наслідки російського обстрілу Києва у ніч проти 28 вересня.
