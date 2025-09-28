Відео
Україна
Обстріл Києва — який вигляд має пошкоджений Інститут кардіології

Дата публікації: 28 вересня 2025 12:47
Обстріл Києва 28 вересня — який вигляд має Інститут кардіології
Рятувальники. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 28 вересня здійснили масований обстріл України. Під ударом противника опинився й Київ. Зокрема, там загарбники пошкодили Інститут кардіології у Соломʼянському районі.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місці російської атаки.

Обстріл Інституту кардіології 28 вересня

На відео можна побачити значні пошкодження в Інституті кардіології. Зокрема, внаслідок обстрілу випалене приміщення та вибиті вікна.

Відомо, що у будівлі загинули двоє людей.

Атака Росії на Київ

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що наслідки російської атаки фіксуються в семи районах Києва. Зокрема, у двох є суттєві пошкодження житлової забудови. Внаслідок цього у Соломʼянському та Дарницькому районах розгорнули штаби.

Обстріл Києва 28 вересня
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу. Фото: t.me/tkachenkotymur

Ткаченко зауважив, що кожна локація перебуває на контролі очільників РДА. 

"Окремо по Інституту кардіології. Тут двоє загиблих. Суттєві пошкодження закладу, яскравий приклад воєнного злочину держави-терориста Росії", — розповів він.

Російський обстріл Києва 28 вересня
Пошкоджений будинок у Києві. Фото: t.me/tkachenkotymur

Внаслідок російського обстрілу Києва загинули чотири людини, у тому числі 12-річна дівчинка. Крім того, постраждали 13 людей, серед них також є дитина. 

"Інформація щодо постраждалих мінлива, атаки зазнали також громади області поруч зі столицею, люди продовжують звертатися", — зазначив Ткаченко.

Атака Росії на Київ 28 вересня
Наслідки російської атаки на Київ. Фото: t.me/tkachenkotymur

За його словами, у районах уже визначили соцменеджерів, які візьмуть постраждалі родини під індивідуальний супровід. 

Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про 14 поранених внаслідок російського обстрілу.

А у ДСНС показали наслідки російського обстрілу Києва у ніч проти 28 вересня

Київ війна Україна обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
