Атака РФ на Київ — кількість постраждалих стрімко зростає
Дата публікації: 28 вересня 2025 11:33
Внаслідок атаки РФ на Київ кількість постраждалих зростає
Наслідки атаки РФ на Київ. Фото: ДСНС/Facebook

У ніч проти 28 вересня російські війська завдали масованого удару по Києву. Внаслідок атаки РФ кількість постраждалих продовжує зростати.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

Внаслідок атаки російських військ на Київ у ніч проти 28 вересня кількість постраждалих серед цивільного населення продовжує зростати.

Наразі відомо про 14 постраждалих та 4 загиблих.

"За уточненими даними, станом на зараз внаслідок атаки на Київ 13 осіб постраждали (з них одна дитина), 4 — загинули (з них одна дитина)", — написав Ткаченко.

Згодом міський голова Віталій Кличко повідомив про 14 постраждалих.

"14 постраждалих, один із них у важкому стані. Четверо загиблих внаслідок масованої атаки ворога на Київ.

У пошкодженому житловому будинку в Соломʼянському районі, де частково обвалилися перекриття, розбирають завали. Тривають роботи й на інших локаціях у різних районах столиці", — поінформував мер Києва.

Нагадаємо, що цієї ночі, 28 вересня, російські окупанти випустили по Україні більш ніж 600 цілей.

Президент України Володимир Зеленський показав фото наслідків масованої атаки РФ на Україну в ніч проти 28 вересня.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
