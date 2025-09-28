Внаслідок атаки РФ на Київ кількість постраждалих зростає

Атака РФ на Київ — кількість постраждалих стрімко зростає
У ніч проти 28 вересня російські війська завдали масованого удару по Києву. Внаслідок атаки РФ кількість постраждалих продовжує зростати.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.
Атака на Київ 28 вересня — кількість постраждалих зростає
Внаслідок атаки російських військ на Київ у ніч проти 28 вересня кількість постраждалих серед цивільного населення продовжує зростати.
Наразі відомо про 14 постраждалих та 4 загиблих.
"За уточненими даними, станом на зараз внаслідок атаки на Київ 13 осіб постраждали (з них одна дитина), 4 — загинули (з них одна дитина)", — написав Ткаченко.
Згодом міський голова Віталій Кличко повідомив про 14 постраждалих.
"14 постраждалих, один із них у важкому стані. Четверо загиблих внаслідок масованої атаки ворога на Київ.
У пошкодженому житловому будинку в Соломʼянському районі, де частково обвалилися перекриття, розбирають завали. Тривають роботи й на інших локаціях у різних районах столиці", — поінформував мер Києва.
Нагадаємо, що цієї ночі, 28 вересня, російські окупанти випустили по Україні більш ніж 600 цілей.
Президент України Володимир Зеленський показав фото наслідків масованої атаки РФ на Україну в ніч проти 28 вересня.
