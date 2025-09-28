В результате атаки РФ на Киев количество пострадавших растет

Последствия атаки РФ на Киев. Фото: ГСЧС/Facebook

В ночь на 28 сентября российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки РФ количество пострадавших продолжает расти.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Атака на Киев 28 сентября — количество пострадавших растет

В результате атаки российских войск на Киев в ночь на 28 сентября количество пострадавших среди гражданского населения продолжает расти.

Реклама

Известно о 14 пострадавших и 4 погибших.

"По уточненным данным, по состоянию на сейчас в результате атаки на Киев 13 человек пострадали (из них один ребенок), 4 — погибли (из них один ребенок)", — написал Ткаченко.

Реклама

Впоследствии городской голова Виталий Кличко сообщил о 14 пострадавших.

"14 пострадавших, один из них в тяжелом состоянии. Четверо погибших в результате массированной атаки врага на Киев.

В поврежденном жилом доме в Соломенском районе, где частично обвалились перекрытия, разбирают завалы. Продолжаютсяработы и на других локациях в разных районах столицы", — сообщил мэр Киева.

Напомним, что этой ночью, 28 сентября, российские оккупанты выпустили по Украине более 600 целей.

Президент Украины Владимир Зеленский показал фото последствий массированной атаки РФ на Украину в ночь на 28 сентября.