Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Атака РФ на Киев — количество пострадавших стремительно растет
Главная Киев Атака РФ на Киев — количество пострадавших стремительно растет

Атака РФ на Киев — количество пострадавших стремительно растет

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 11:33
В результате атаки РФ на Киев количество пострадавших растет
Последствия атаки РФ на Киев. Фото: ГСЧС/Facebook

В ночь на 28 сентября российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки РФ количество пострадавших продолжает расти.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Атака на Киев 28 сентября — количество пострадавших растет

В результате атаки российских войск на Киев в ночь на 28 сентября количество пострадавших среди гражданского населения продолжает расти.

Реклама

Известно о 14 пострадавших и 4 погибших.

"По уточненным данным, по состоянию на сейчас в результате атаки на Киев 13 человек пострадали (из них один ребенок), 4 — погибли (из них один ребенок)", — написал Ткаченко.

Реклама

Впоследствии городской голова Виталий Кличко сообщил о 14 пострадавших.

"14 пострадавших, один из них в тяжелом состоянии. Четверо погибших в результате массированной атаки врага на Киев.

В поврежденном жилом доме в Соломенском районе, где частично обвалились перекрытия, разбирают завалы. Продолжаютсяработы и на других локациях в разных районах столицы", — сообщил мэр Киева.

Напомним, что этой ночью, 28 сентября, российские оккупанты выпустили по Украине более 600 целей.

Президент Украины Владимир Зеленский показал фото последствий массированной атаки РФ на Украину в ночь на 28 сентября.

Киев обстрелы война в Украине атака погибшие пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации