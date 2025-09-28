У Києві зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

Атака РФ на Київ — кількість загиблих зросла
У ніч проти 28 вересня російські війська ракетами та дронами атакували Київ. Внаслідок ворожого обстрілу кількість загиблих зросла до чотирьох людей.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.
Обстріл Києва 28 вересня — кількість загиблих зростає
Цієї ночі, 28 вересня, російські окупанти масовано атакували Київ. Внаслідок ворожого обстрілу кількість загиблих продовжує зростати.
За даними Ткаченка, станом на 9:17 кількість загиблих через російський удар по столиці зросла до 4 осіб.
"За оперативною інформацією, на одній з локацій виявлено тіло загиблого. Разом наразі відомо про 4 жертви російської атаки", — повідомив Ткаченко.
Раніше ми інформували, що серед загиблих внаслідок атаки РФ на Київ 28 вересня — є дитина.
Також ми повідомляли про руйнування та пожежі внаслідок удару російських військ по Києву в ніч проти 28 вересня.
