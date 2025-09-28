Відео
Зеленський відреагував на масований удар РФ по Україні
Атака РФ на Київ — кількість загиблих зросла

Атака РФ на Київ — кількість загиблих зросла

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 09:18
У Києві зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ
Рятувальники на місці атаки РФ. Ілюстративне фото: Getty Images

У ніч проти 28 вересня російські війська ракетами та дронами атакували Київ. Внаслідок ворожого обстрілу кількість загиблих зросла до чотирьох людей.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

Читайте також:

Обстріл Києва 28 вересня — кількість загиблих зростає

Цієї ночі, 28 вересня, російські окупанти масовано атакували Київ. Внаслідок ворожого обстрілу кількість загиблих продовжує зростати.

За даними Ткаченка, станом на 9:17 кількість загиблих через російський удар по столиці зросла до 4 осіб.

"За оперативною інформацією, на одній з локацій виявлено тіло загиблого. Разом наразі відомо про 4 жертви російської атаки", — повідомив Ткаченко.

Атака РФ на Київ 28 вересня
Скриншот повідомлення Ткаченка/Telegram

Раніше ми інформували, що серед загиблих внаслідок атаки РФ на Київ 28 вересня — є дитина.

Також ми повідомляли про руйнування та пожежі внаслідок удару російських військ по Києву в ніч проти 28 вересня.

Київ обстріли війна в Україні Росія атака загиблі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
