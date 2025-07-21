У Києві зросла кількість постраждалих через атаку РФ

Наслідки атаки РФ на Київ 21 липня 2025 року. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 21 липня російські війська завдали масованого удару по Києву. Внаслідок ворожого обстрілу кількість постраждалих продовжує зростати.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

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Станція метро, пошкоджена внаслідок атаки РФ на Київ 21 липня 2025 року. Фото: Новини.LIVE

Атака РФ на Київ — кількість постраждалих зростає

Ткаченко зазначив, що ранок у Києві розпочався з чергової масованої атаки. Росія знову била по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах столиці.

Внаслідок російського удару по Києву 21 липня загинула одна людина. Ще семеро отримали поранення. Серед постраждалих дитина з політравмою.

Крім того, внаслідок ворожого обстрілу постраждали шість районів столиці. Найбільше ударів припало на Дарницький район — там загорілися дитячий садок, супермаркет, складські приміщення та інші нежитлові споруди.

Станція метро, пошкоджена внаслідок атаки РФ на Київ 21 липня 2025 року. Фото: Новини.LIVE

У Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна, понівечено квартири. Пошкоджено вхід на станцію метро "Лукʼянівська".

У Солом’янському районі частково зруйновано адміністративну будівлю, спалахнули склади.

Також зафіксовані незначні пошкодження у Голосіївському, Дніпровському та Святошинському районах в основному через падіння уламків.

"Найболючіше це людські втрати. На жаль, одна людина загинула. Ще семеро отримали поранення. Серед постраждалих дитина з політравмою.

Попереду довгий і напружений день. Але всі служби на місцях. Ми на постійному зв’язку з керівниками районів, ліквідовуємо наслідки та допомагаємо постраждалим", — резюмував Ткаченко.

Обстріл Київщини — що відомо про наслідки

На Київщині внаслідок російської атаки 21 липня зафіксовано пошкодження у двох районах області.

За даними КОВА, усю ніч ворог атакував Київщину комбіновано дронами та ракетами. Тривога тривала майже 10 годин.

Постраждалих серед населення немає. Наслідки ворожої атаки фіксуються у двох районах області:

у Вишгородському районі пошкоджено господарчі споруди та автомобіль;

у Фастівському районі пошкоджено три приватні будинки, два автомобілі та складські приміщення одного з підприємств.

Нагадаємо, що в ніч проти 21 липня у Києві лунали потужні вибухи — росіяни атакували столицю.

Згодом стало відомо, що російські окупанти завдали удару по станції метро "Лук'янівська" у Києві.