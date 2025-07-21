У Києві зросла кількість постраждалих через атаку РФ

Атака РФ на Київ — кількість постраждалих зросла
У ніч проти 21 липня російські війська завдали масованого удару по Києву. Внаслідок ворожого обстрілу кількість постраждалих продовжує зростати.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.
Атака РФ на Київ — кількість постраждалих зростає
Ткаченко зазначив, що ранок у Києві розпочався з чергової масованої атаки. Росія знову била по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах столиці.
Внаслідок російського удару по Києву 21 липня загинула одна людина. Ще семеро отримали поранення. Серед постраждалих дитина з політравмою.
Крім того, внаслідок ворожого обстрілу постраждали шість районів столиці. Найбільше ударів припало на Дарницький район — там загорілися дитячий садок, супермаркет, складські приміщення та інші нежитлові споруди.
У Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна, понівечено квартири. Пошкоджено вхід на станцію метро "Лукʼянівська".
У Солом’янському районі частково зруйновано адміністративну будівлю, спалахнули склади.
Також зафіксовані незначні пошкодження у Голосіївському, Дніпровському та Святошинському районах в основному через падіння уламків.
"Найболючіше це людські втрати. На жаль, одна людина загинула. Ще семеро отримали поранення. Серед постраждалих дитина з політравмою.
Попереду довгий і напружений день. Але всі служби на місцях. Ми на постійному зв’язку з керівниками районів, ліквідовуємо наслідки та допомагаємо постраждалим", — резюмував Ткаченко.
Обстріл Київщини — що відомо про наслідки
На Київщині внаслідок російської атаки 21 липня зафіксовано пошкодження у двох районах області.
За даними КОВА, усю ніч ворог атакував Київщину комбіновано дронами та ракетами. Тривога тривала майже 10 годин.
Постраждалих серед населення немає. Наслідки ворожої атаки фіксуються у двох районах області:
- у Вишгородському районі пошкоджено господарчі споруди та автомобіль;
- у Фастівському районі пошкоджено три приватні будинки, два автомобілі та складські приміщення одного з підприємств.
Нагадаємо, що в ніч проти 21 липня у Києві лунали потужні вибухи — росіяни атакували столицю.
Згодом стало відомо, що російські окупанти завдали удару по станції метро "Лук'янівська" у Києві.
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