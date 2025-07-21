Атака РФ на станцію метро "Лук'янівська" — фото

РФ зруйнувала станцію метро "Лук'янівська" — фоторепортаж
У ніч проти 21 липня російські загарбники атакували Київ дронами та ракетами. Зокрема, окупанти завдали удару по станції метро "Лук'янівська", внаслідок чого зафіксовано значні руйнування.
Про це з місця події інформують Новини.LIVE.
Наслідки атаки РФ на станцію метро "Лук'янівська" — фото
Отже, сьогодні вночі, 21 липня, російські війська вкотре завдали удару по станції метро "Лук'янівська".
За даними КМДА, наразі станція метро "Лукʼянівська" зачинена на вхід та вихід, поїзди проїжджають її повз без зупинки. Всі інші станції метро працюють у звичайному режимі, нормальний графік руху поїздів поступово відновлюється.
Раніше речник ДСНС прокоментував "задимлення" на стації метро "Лук'янівська", про яке повідомлялося після атаки РФ. За його словами, це була не пожежа, а пил.
Нагадаємо, що в ніч проти 21 липня у Києві лунали потужні вибухи — росіяни атакували столицю.
Згодом стало відомо, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок у Шевченківському районі столиці.
Читайте Новини.LIVE!