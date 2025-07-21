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Головна Київ РФ зруйнувала станцію метро "Лук'янівська" — фоторепортаж

РФ зруйнувала станцію метро "Лук'янівська" — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 08:59
Атака РФ на станцію метро "Лук'янівська" — фото
Наслідки удару РФ по станції метро "Лук'янівська". Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 21 липня російські загарбники атакували Київ дронами та ракетами. Зокрема, окупанти завдали удару по станції метро "Лук'янівська", внаслідок чого зафіксовано значні руйнування.

Про це з місця події інформують Новини.LIVE.

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Атака РФ
Наслідки удару РФ по станції метро "Лук'янівська". Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки РФ на станцію метро "Лук'янівська" — фото

Отже, сьогодні вночі, 21 липня, російські війська вкотре завдали удару по станції метро "Лук'янівська".

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Удар РФ
Наслідки удару РФ по станції метро "Лук'янівська". Фото: Новини.LIVE
Пошкодження Лук'янівки 21 липня
Наслідки удару РФ по станції метро "Лук'янівська". Фото: Новини.LIVE

За даними КМДА, наразі станція метро "Лукʼянівська" зачинена на вхід та вихід, поїзди проїжджають її повз без зупинки. Всі інші станції метро працюють у звичайному режимі, нормальний графік руху поїздів поступово відновлюється.

Атака РФ на Київ
Наслідки удару РФ по станції метро "Лук'янівська". Фото: Новини.LIVE

Раніше речник ДСНС прокоментував "задимлення" на стації метро "Лук'янівська", про яке повідомлялося після атаки РФ. За його словами, це була не пожежа, а пил.

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Удар РФ по Києву 21 липня
Наслідки удару РФ по станції метро "Лук'янівська". Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що в ніч проти 21 липня у Києві лунали потужні вибухи — росіяни атакували столицю.

Згодом стало відомо, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок у Шевченківському районі столиці.

Київ метро обстріли війна в Україні атака
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Автор:
Ігор Кузнєцов
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