В Киеве возросло количество пострадавших из-за атаки РФ

Атака РФ на Киев — количество пострадавших возросло
В ночь на 21 июля российские войска нанесли массированный удар по Киеву. Вследствие вражеского обстрела количество пострадавших продолжает расти.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
Атака РФ на Киев — количество пострадавших растет
Ткаченко отметил, что утро в Киеве началось с очередной массированной атаки. Россия снова била по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам столицы.
В результате российского удара по Киеву 21 июля погиб один человек. Еще семеро получили ранения. Среди пострадавших ребенок с политравмой.
Кроме того, в результате вражеского обстрела пострадали шесть районов столицы. Больше всего ударов пришлось на Дарницкий район — там загорелись детский сад, супермаркет, складские помещения и другие нежилые сооружения.
В Шевченковском районе поврежден многоэтажный жилой дом. Взрывной волной и обломками выбиты окна, изуродованы квартиры. Поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская".
В Соломенском районе частично разрушено административное здание, вспыхнули склады.
Также зафиксированы незначительные повреждения в Голосеевском, Днепровском и Святошинском районах в основном из-за падения обломков.
"Самое болезненное это человеческие потери. К сожалению, один человек погиб. Еще семеро получили ранения. Среди пострадавших ребенок с политравмой.
Впереди долгий и напряженный день. Но все службы на местах. Мы на постоянной связи с руководителями районов, ликвидируем последствия и помогаем пострадавшим", — резюмировал Ткаченко.
Обстрел Киевской области — что известно о последствиях
На Киевщине в результате российской атаки 21 июля зафиксированы повреждения в двух районах области.
По данным КОВА, всю ночь враг атаковал Киевскую область комбинированно дронами и ракетами. Тревога продолжалась почти 10 часов.
Пострадавших среди населения нет. Последствия вражеской атаки фиксируются в двух районах области:
- в Вышгородском районе повреждены хозяйственные постройки и автомобиль;
- в Фастовском районе повреждены три частных дома, два автомобиля и складские помещения одного из предприятий.
Напомним, что в ночь на 21 июля в Киеве раздавались мощные взрывы — россияне атаковали столицу.
Впоследствии стало известно, что российские оккупанты нанесли удар по станции метро "Лукьяновская" в Киеве.
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