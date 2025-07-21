В Киеве возросло количество пострадавших из-за атаки РФ

Последствия атаки РФ на Киев 21 июля 2025 года. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 21 июля российские войска нанесли массированный удар по Киеву. Вследствие вражеского обстрела количество пострадавших продолжает расти.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

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Станция метро, поврежденная в результате атаки РФ на Киев 21 июля 2025 года. Фото: Новини.LIVE

Атака РФ на Киев — количество пострадавших растет

Ткаченко отметил, что утро в Киеве началось с очередной массированной атаки. Россия снова била по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам столицы.

В результате российского удара по Киеву 21 июля погиб один человек. Еще семеро получили ранения. Среди пострадавших ребенок с политравмой.

Кроме того, в результате вражеского обстрела пострадали шесть районов столицы. Больше всего ударов пришлось на Дарницкий район — там загорелись детский сад, супермаркет, складские помещения и другие нежилые сооружения.

Станция метро, поврежденная в результате атаки РФ на Киев 21 июля 2025 года. Фото: Новини.LIVE

В Шевченковском районе поврежден многоэтажный жилой дом. Взрывной волной и обломками выбиты окна, изуродованы квартиры. Поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская".

В Соломенском районе частично разрушено административное здание, вспыхнули склады.

Также зафиксированы незначительные повреждения в Голосеевском, Днепровском и Святошинском районах в основном из-за падения обломков.

"Самое болезненное это человеческие потери. К сожалению, один человек погиб. Еще семеро получили ранения. Среди пострадавших ребенок с политравмой.

Впереди долгий и напряженный день. Но все службы на местах. Мы на постоянной связи с руководителями районов, ликвидируем последствия и помогаем пострадавшим", — резюмировал Ткаченко.

Обстрел Киевской области — что известно о последствиях

На Киевщине в результате российской атаки 21 июля зафиксированы повреждения в двух районах области.

По данным КОВА, всю ночь враг атаковал Киевскую область комбинированно дронами и ракетами. Тревога продолжалась почти 10 часов.

Пострадавших среди населения нет. Последствия вражеской атаки фиксируются в двух районах области:

в Вышгородском районе повреждены хозяйственные постройки и автомобиль;

в Фастовском районе повреждены три частных дома, два автомобиля и складские помещения одного из предприятий.

Напомним, что в ночь на 21 июля в Киеве раздавались мощные взрывы — россияне атаковали столицу.

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты нанесли удар по станции метро "Лукьяновская" в Киеве.