Обстрел Киева 29 октября - в Соломенском районе начался пожар в доме

Последствия атаки в Киеве. Фото: КГВА

Утром, 29 октября, россияне снова атакуют Киев дронами. После падения обломков одного из них в жилом доме в Соломенском районе начался пожар. Кроме того, обломки рухнули в Святошинском районе.

Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко и канал Киевской городской военной администрации (КГВА).

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После объявления тревоги и звуков взрывов в Киеве Кличко сообщил, что люди вызвали медиков в Соломенский район столицы.

Позже в 04:53 он уточнил, что после падения обломков дронов в жилом доме этого района начался пожар. Кроме того, пылали несколько автомобилей и было возгорание в торговом помещении. Все экстренные службы находились в это время уже на месте.

"В Соломенском районе сейчас двое пострадавших. Медики оказывают помощь", — написал он в 04:58.

В то же время, в КГВА сообщили, что также падение обломков на открытой территории зафиксировано в Святошинском районе.

"Детали выясняются. Информация о пострадавших не поступала", — добавил начальник КГВА Сергей Попко.

Обновлено в 05:05

"Один пострадавший в Соломенском районе был госпитализирован. А одной женщине медики оказали помощь на месте", — сообщил Кличко.

Обновлено в 05:16

"Пожар в Соломенском районе Киева ликвидирован. По предварительной информации, есть двое пострадавших. Обоим оказана медицинская помощь на месте. По предварительным данным существует риск разгерметизации системы подачи газа. Аварийная служба газа направляется на место", — написал Сергей Попко.

Напомним, в понедельник около 21:00, 28 октября, Российская Федерация нанесла удар по историческому зданию Госпром в городе Харьков. По предварительной информации, враг использовал для атаки фугасную авиационную бомбу.

Также мы писали, что в этот вечер россияне ударили по Кривому Рогу. К сожалению, есть раненые и один погибший.