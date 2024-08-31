Атака шахедів на Київ та область — наслідки

Дрон-камікадзе Shahed. Ілюстративне фото: Мілітарний

Російські загарбники здійснили четверту протягом цього тижня повітряну атаку на Київ. При цьому ворог активно застосовував ударні безпілотники, попередньо це були дрони-камікадзе "Shahed".

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації у суботу, 31 серпня.

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"Четверта повітряна атака на Київ за цей тиждень! Як і під час останніх нападів, ворог знову застосував ударні БпЛА, попередньо на кшталт "Shahed"", — повідомив Попко.

За його словами, на Київ баражуючі боєприпаси заходили протягом всієї ночі, хвилями і з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці оголошувалася чотири рази і сумарно тривала майже чотири години.

Силами ППО усі ворожі цілі, які загрожували Києву, були знищені. Попко уточнив, що точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили.

"Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих. Як ви бачите — Київ був і завжди буде пріоритетною ціллю для російського агресора в цій війні", — зазначив Попко.

Він в черговий раз закликав мешканців столиці не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та уразі небезпеки іти в укриття.

Повідомлення від КМВА. Фото: скриншот

Ворожі дрони у Київській області

Очільник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що вночі російські загарбники атакували Київщину ударними дронами. Тривога тривала майже всю ніч та ранок.

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", — зазначив Кравченко.

За його словами, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає. Також обійшлося без постраждалих.

"Падіння уламків фіксується поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості", — зазначили в ОВА.

Кравченко додав, що внаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загорання лісової та трав’яної підстилки у трьох районах області. Відповідні служби ліквідовують наслідки.