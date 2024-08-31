Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Атака "шахедів" на Київ та область — у військовій адміністрації повідомили про наслідки arrow

Атака "шахедів" на Київ та область — у військовій адміністрації повідомили про наслідки

31 серпня 2024 09:23
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Атака шахедів на Київ та область — наслідки
Дрон-камікадзе Shahed. Ілюстративне фото: Мілітарний
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Російські загарбники здійснили четверту протягом цього тижня повітряну атаку на Київ. При цьому ворог активно застосовував ударні безпілотники, попередньо це були дрони-камікадзе "Shahed".

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації у суботу, 31 серпня.

Читайте також:

Атака "шахедів" на Київ

"Четверта повітряна атака на Київ за цей тиждень! Як і під час останніх нападів, ворог знову застосував ударні БпЛА, попередньо на кшталт "Shahed"", — повідомив Попко. 

За його словами, на Київ баражуючі боєприпаси заходили протягом всієї ночі, хвилями і з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці оголошувалася чотири рази і сумарно тривала майже чотири години. 

Силами ППО усі ворожі цілі, які загрожували Києву, були знищені. Попко уточнив, що точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили.

"Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих. Як ви бачите — Київ був і завжди буде пріоритетною ціллю для російського агресора в цій війні", — зазначив Попко.

Він в черговий раз закликав мешканців столиці не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та уразі небезпеки іти в укриття.

Атака "шахедів" на Київ та область — у військовій адміністрації повідомили про наслідки - фото 1
Повідомлення від КМВА. Фото: скриншот

Ворожі дрони у Київській області

Очільник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що вночі російські загарбники атакували Київщину ударними дронами. Тривога тривала майже всю ніч та ранок. 

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", — зазначив Кравченко. 

За його словами, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає. Також обійшлося без постраждалих. 

"Падіння уламків фіксується поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості", — зазначили в ОВА. 

Кравченко додав, що внаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загорання лісової та трав’яної підстилки у трьох районах області. Відповідні служби ліквідовують наслідки.

область
Повідомлення від КОВА. Фото: скриншот

Також важливі новини дня по темі:

 

Київ Київська область обстріли дрон Шахід-136 дрони Сергій Попко

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:38 В ЗСУ зробили заяву щодо призначення Романа Гладкого начальником штабу Сил безпілотних систем

09:35 Тарифи на газ з 1 вересня — які ціни встановили постачальники в Україні

09:30 Юрист пояснив, як співробітники ТЦК мають використовувати зброю у разі нападу

09:23 Атака "шахедів" на Київ та область — у військовій адміністрації повідомили про наслідки

09:10 Перекриття дороги та зміна руху автобусів — в Одесі проходить велогонка

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

08:41 На Львівщині затримали авто, в якому намагалися провезти 54 тисячі фальшивих доларів

08:38 За Циганкова влітку кілька клубів пропонували 30 млн євро

08:21 Провозила товар у валізі — на Львівщині прикордонники виявили партію електронних цигарок

08:15 Представник Британії в ООН заявив, що міжнародне право дозволяє Україні обстрілювати РФ

08:03 Столтенберг зробив заяву стосовно законності проведення Курської операції ЗСУ

09:38 В ЗСУ зробили заяву щодо призначення Романа Гладкого начальником штабу Сил безпілотних систем

09:35 Тарифи на газ з 1 вересня — які ціни встановили постачальники в Україні

09:30 Юрист пояснив, як співробітники ТЦК мають використовувати зброю у разі нападу

09:23 Атака "шахедів" на Київ та область — у військовій адміністрації повідомили про наслідки

09:10 Перекриття дороги та зміна руху автобусів — в Одесі проходить велогонка

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

08:41 На Львівщині затримали авто, в якому намагалися провезти 54 тисячі фальшивих доларів

08:38 За Циганкова влітку кілька клубів пропонували 30 млн євро

08:21 Провозила товар у валізі — на Львівщині прикордонники виявили партію електронних цигарок

08:15 Представник Британії в ООН заявив, що міжнародне право дозволяє Україні обстрілювати РФ

08:03 Столтенберг зробив заяву стосовно законності проведення Курської операції ЗСУ

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

Text

21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

Text

18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

Text

17:50 ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

Text

16:53 ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

13:11 Наступ росіян на Харківщині та можливий арешт Путіна у Монголії — ефір День.LIVE

Text

12:54 Евакуація шахтарів — нардеп висловився про необхідність переселення працівників вугільних шахт

Text

12:21 Експерт спрогнозував дату відновлення пошкоджених об'єктів енергетики після ракетних ударів

Text

12:08 Експерт з енергетики Попенко попередив, що Київ може лишитися без опалення взимку

Text

11:07 Нардеп заявив, що ветерани АТО хочуть воювати на своїх умовах, але їм відмовляють

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться