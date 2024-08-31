Ремонт синьої гілки метро в Києві — між станціями пройшов перший пробний поїзд

Тестовий запуск поїздка на станції "Деміївська". Фото: скриншот відео

У Києві в ніч з 30 на 31 серпня між станціями синьої гілки метро "Либідська" — "Деміївська" пройшов перший пробний поїзд. Проте, до повноцінного запуску роботи метро мають пройти ще кілька перевірок безпеки на колії.

Пробний запуск показав на відео мер Києва Віталій Кличко.

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У складі "тестового" поїзда був спеціальний вагон, який має під час проїзду перевірити нове колійне полотно на дотримання необхідної ширини колії, відступи та ризиків просадки. Тест відбувся і для безпекових систем руху на різних швидкостях.

Кличко пояснив, які ремонтні роботи провели в метро.

"Для запуску першого пробного поїзда здійснили комплекс підготовчих робіт зі сполученням конструкцій діючого тунелю з новою частиною тунелю. Та ділянок, які посилили. Зокрема, проклали всі необхідні кабельні мережі електропостачання, сигналізації та зв’язку. Здійснили монтаж та підключення контактної рейки, через яку йде живлення для руху поїздів. Монтаж та налаштування систем безпеки руху поїздів", — написав мер Києва.

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Попереду ще кілька перевірок, зокрема, інженерних та безпекових систем. Роботи тривають в цілодобовому режимі. Про точну дату відновлення роботи мер Києва не повідомив, однак заявив, що це станеться "найближчими тижнями".